〈紐約匯市〉美通膨火熱 美元升至一周高點 周線收紅

美元周五 (3 日) 收紅並觸及一周高點，延續前一日因美國消費者物價指數 (CPI) 意外火熱所出現的升勢，投資人預期聯準會 (Fed) 將讓高利率持續一段時間。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.11%，報 106.63。DXY 前一天曾跳漲 0.8%，創 3 月 15 日以來最大漲勢。

DXY 本周上漲，漲幅為 0.5%。

美國周四公布，9 月 CPI 月升 0.4%，低於 8 月的 0.6%，但高於市場預估的 0.3%，年升幅則為 3.7%，與 8 月相同，也比市場預估的 3.6% 高。

周三公布的數據也顯示，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 升幅超越市場預期，反映能源產品和糧食成本提高。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，交易員原本並未特別在意 9 月火熱的 PPI 數據，直到周四的 CPI 數據公布，才提高對物價增溫的看法。「我認為，DXY 周四的大漲，是在周三反應過於平淡後的修正。」

除了通膨數據以外，美元也因中東衝突加劇而獲得避險買盤。以色列下達最後通牒，要求加薩走廊北部 110 萬公民 24 小時全面撤離。

凱投宏觀副首席市場經濟學家 Jonas Goltermann 說：「我們解讀是，美元重振雄風，很大一部分呼應以色列和哈瑪斯 (Hamas) 交火以來，日益升高的經濟和地緣政治不確定性。」

Fed 官員的談話可能繼續為美元提供支撐。費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周五表示，他相信 Fed 升息工作可能已經完成，理由是物價壓力正持續減緩，但他不忘提醒必須把利率長時間保持在高點的可能性。

美國周五公布 10 月密大消費者信心指數，顯示家庭預期未來一年通膨將持續增溫，但勞動市場也將保持強勁，有望繼續支撐消費者支出。

隨著美元周四躍升，日元再度測試敏感的 150 心理關卡。日元上周一度貶破 150，讓部分投資人預期日本當局將進場干預。

日元周五升值 0.21% 至 149.5。

交易員正對任何可能的貶值跡象提高警戒，RBC 首席外匯策略師 Adam Cole 說：「干預的風險很高，因而抑制美元兌日元走勢，否則美元原本應該可以升得更高。」

瑞典克朗兌美元、歐元雙雙攀升，主因是瑞典公布的通膨數據高於預期，升高瑞典央行 (Riskbank) 進一步升息的機率。

投資人持續消化中國周五公布 CPI 數據，該份報告顯示，中國的通縮壓力比原本預期更強一些。離岸人民幣兌美元周五持平，報 7.3114。

澳幣也在中國通膨數據公布後下滑，貶值 0.23% 至 0.6299。

加幣周五攀高，因為作為加拿大主要出口商品的原油價格正在上漲，使投資人提高對加拿大央行 (BoC) 本月稍晚升息的預期心理。

截至周五 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：