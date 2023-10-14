露露檸檬10/18納入標準普爾500指數

標普道瓊指數有限公司週五 (13 日) 宣布，運動休閒時尚零售商露露檸檬 (Lululemon) (LULU-US) 和 Hubbell 將於 10 月 18 日納入標準普爾 500 指數。

隨著微軟 (MSFT-US) 週五完成了以 687 億美元收購動視暴雪的交易，露露檸檬將於 10 月 18 日加入標準普爾 500 指數，以取代動視暴雪。

標普道瓊指數有限公司的另一個變動是，它將增加電氣製造和公用事業解決方案 Hubbell (HUBB-US)，並剔除製藥公司 Organon and Co.(OGN-US)。

此消息釋出後，露露檸檬週五盤後股價跳漲近 5%，此前正常交易時段收漲 1.00% 至每股 377.69 美元。Hubbell (HUBB-US) 盤後也走升超 2%，此前正常交易時段收跌 4.75% 至每股 294.79 美元。

Leith Wheeler 執行長 Jim Gilliland 指出，這些股票盤後飆升的原因是，基金經理人可能會在 10 月 18 日接近收盤時將露露檸檬等股票加入他們的投資組合或 ETF，並試圖以該股的收盤價格複製購買價格。

盤後交易中，一些投資人試圖利用下週的購買量激增，先買入股票。 然後，他們可能會在購買活動激增時套現賣出。