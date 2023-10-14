微軟完成動視暴雪收購案 這幾檔可望成市場寵兒

微軟 (MSFT-US) 終於完成 690 億美元收購動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 的交易，此後那斯達克上公開交易的大型純遊戲發行商又少了一家。正因為物以稀為貴，這發展有利推升 Take-Two (TTWO-US) 和藝電 (EA-US) 的股價。

微軟與動視龐大的交易在 2022 年宣布時，被視為全球監管環境的風向球，在這條漫長而曲折的收購之路上，微軟也被迫同意在串流媒體版權方面做出讓步，以期完成這樁史上最大科技交易。

現在交易已經完成，微軟的成功可望帶動其他大型科技公司在電玩領域尋求更好的立足點。

研究公司 Newzoo 預估，今年全球遊戲市場將創造 1877 億美元營收。

分析師數月來一直將動視收購交易視為電玩股獲提振的因素之一，因為該交易讓市場上該產業能投資的標的又少了一個。進一步收購或收購預期都能提高估值。

此外，微軟最終會將動視的遊戲添入 Xbox Game Pass 訂閱服務，這可讓遊戲玩家省下一筆，從而移轉至添購其他遊戲，也是原因之一。

Take-Two 和藝電將視大型科技收購者最明顯的目標。Take-Two 擁有多部知名遊戲《俠盜獵車手》、《碧血狂殺》和《NBA 2K》。藝電擁有《Madden NFL》、足球遊戲《EA Sports FC (前名：FIFA)》、《模擬市民》和《戰地風雲》。

其他可能吸引大型科技股收購興趣的歐洲遊戲發行商包括法國的育碧 (Ubisoft) (UBSFF) 以及波蘭的 CD Projekt。

育碧是 《刺客教條》、《Just Dance 舞力全開》、《湯姆克蘭西》遊戲、《雷射超人》、《極地戰嚎》、《看門狗》與其他眾多遊戲的開發公司。CD Projekt 則是《巫師》、《電馭叛客 2077》的開發商。

雖然日本的任天堂 (Nintendo) (NTDOY-US) 不太可能出售公司，但微軟已承諾將《決勝時刻》導入任天堂平台，因此若整體產業估值走高，任天堂股價也將受益。