鉅亨美股雷達：市場關注利率政策前景 聯合健康集團上季獲利超過預期

美股重要看點：

市場關注密大消費者信心等數據，以及利率前景。美國 10 年期公債殖利率來到 4.619%。美股期貨週五 (13 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨跌 0.25%，那斯達克 100 期貨跌 0.53%。

美國聯準會 (Fed) 自 9 月決策會議結束後，開始面對美債殖利率不斷上揚的考驗，這可能降低他們進一步升息的必要性、甚至讓軟著陸的目標脫軌。近日愈來愈多官員紛紛發表鴿派談話、暗示他們傾向不再升息，就連鷹派也有態度鬆動的跡象。

由於美國周四 (12 日) 公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 意外加速攀升，刺激美債殖利率雙雙跳漲，出現逾一周以來最大升幅。10 年期殖利率躍升 11.5 個基點至 4.71%，30 年期殖利率飆升 13.3 個基點至 4.870%。

Fed 主席鮑爾預定下周四 (19 日) 出席活動時發表演說，這將是 Fed 官員進入緘默期前，鮑爾的最後一場演說。

諾貝爾經濟學獎得主、紐約時報專欄作家克魯曼 (Paul Krugman) 周四 (12 日) 宣告抗通膨之戰已經打完，但其他經濟學家卻說，「沒這麼快」。

美國周四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 意外加速攀升之際，克魯曼卻在 X 平台發文說：「通膨戰已經打完。我們贏了，用很小的代價。」

但包括曾在 2020 年選戰擔任前總統川普媒體溝通主任的 Tim Murtaugh 在內都很快指出，克魯曼用的是不計食品、住所和二手車的消費者通膨指標。如果不計這些項目，通膨數據就算不是很好，看起來還可以，然而如果計入這些項目，很明顯可以看出通膨這一仗還沒打完。

以巴衝突方面，世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 周四 (12 日) 表示，她希望以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 (Hamas) 之間的衝突盡快落幕，並警告如果緊張態勢在中東地區擴大，將讓原已脆弱的全球貿易流動受到「真正巨大的影響」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月進口物價指數年增率 (%)，前值 - 3

美國 10 月密大消費者信心指數初值，預估 68，前值 68.1

美國 10 月罵大一年期通膨期初值，預估 68，前值 68.1

重要個股動態：

聯合健康保險 (UnitedHealth)(UNH-US) 周五 (13 日) 公布的第 3 季獲利超出分析師預期，得益於該醫療保健集團的醫療成本低於預期。

根據 LSEG 數據，該公司第 3 季調整後每股獲利為 6.56 美元，高於分析師預期的 6.32 美元。為 65 歲及以上人群提供 Medicare Advantage 計劃的兩家最大提供商 UnitedHealth 和 Humana (HUM-US) 財報皆顯示，上季的醫療費用低於預期；不過也警告，非緊急手術的增加正在推高索賠金額。

UNH 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

瑞穗分析師指出，通膨讓雜貨店架上幾乎所有東西都漲價，這恐怕是超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 的一大惡兆。

分析師 John Baumgartner 將超越肉類股票評級自「中立」下調至「表現不佳」，並將目標價自 12 美元下調至 5 美元，引起該股周四 (12 日) 下挫 5.88%，收每股 8.32 美元。

BYND 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 周五 (13 日) 將敦促德拉瓦州法官拒絕股東律師團隊要求的 2.3 億美元法律費用；該團隊在董事薪酬糾紛中贏得和解。

這家電動車製造商宣稱這項費用要求是「毫無根據的意外之財」，每小時費率高達 10690 美元，是德拉瓦州衡平法院史上最高的律師費要求之一。德拉瓦州衡平法院是股東訴訟的主要場所。