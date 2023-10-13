台電首賣小額綠電 首批1000萬度10月底上架

為提供國內企業多元綠電選擇，台電首度對外發布小包裝綠電銷售試辦計畫，預計年底前釋出自建綠電約 5000 萬度，第一批 1000 萬度將於 10 月底上架，並依 1 萬度、5 萬度不同數量及年期提供 6 種組合，於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。

根據台電規劃，首批上架商品數量計有 360 件，助攻企業能源轉型，後續將再推出多樣化綠電商品。

台電指出，因應中小企業的小額綠電需求，台電突破過往不對外販售模式，推出小額綠電銷售試辦計畫，由自建再生能源案場台南鹽田光電及彰化彰濱光電合計釋出約 5000 萬度綠電，分兩階段上架開賣。考量中小企業少量需求，本次推出有「1 萬度」、「5 萬度」兩款，搭配「1 年期」、「3 年期」、「5 年期」，共有六種組合的小包裝綠電商品投入綠電市場交易，提供國內企業更多元綠電選擇。

台電表示，第一階段 1000 萬度綠電將於 10 月底開賣，一次投標出價可依自身需求選擇 1 到 6 種商品並排序，價高者將優先依其選擇商品排序結標，一個電號僅可得標一個商品。

而為讓更多企業能買到綠電，第一批得標的電號不得再參與第二批投標，第一批未得標者，年底前還有第二批標購機會。

台電表示，本次標售底價是參考銷售案場適用的躉購費率，且為維持公平性，將於標準局的綠電媒合平台公開標售，由購電企業依自身需求評估投標價格，最終售價將透過平台媒合作業程序決定，預計於 2024 年開始轉供。