2050年淨零碳排為大勢所趨，台灣3大發展趨勢替重電業迎來龐大商機！

各國普遍以 2050 年達成淨零碳排為政策目標，能源的建置就是最為關鍵的一環，而設備的擴建與汰換升級所帶來的商機，自然也就成為市場關注的一大重點，進而帶動相關類股有個不錯的表現。

海外市場的商機未來每年高達 5,800 億，外銷廠商成贏家

研究機構指出，美國未來 30 年電網的傳輸路線將會大幅提升，較 2020 年成長 3.5 倍，這將替美國的電力設備市場規模帶來至少 5,800 億元新台幣的商機，其中又以重電設備產品最受關注。

隨著美國之風力、太陽能發電的建置，電網擴充已是長期趨勢。根據 Princeton 大學的研究結果作推估 2025 年時，美國電網總經費達 2,400 億美元，在設備佔 40% 的假設下，年設備市場規模達 5,800 億元台幣。

這同時意味，有望將重電相關產品銷往美國市場的廠商，將有機會成為趨勢下的大贏家

台灣電力設備每年潛在規模達 340 億，重電產品成關鍵受惠者

2023~2029 年全國用電需求年均成長約 2.3%，尖峰負載年均成長約 2.04%。2022 年台灣夜間備用容量率為 12.2%、日間備用容量率為 9.6%。 尖峰負載連年持續成長下，要維持甚或提升備用容量率，因應方式主要有

建置再生能源如太陽能與風電、強化電網韌性建設計畫，打造分散式電網並著重提升設備穩定度。

而這些做法皆會帶來商機，比如說太陽能與離岸風電併網需新建升壓站，台電強韌電網則是會有輸配電的汰換與新建，住宅和工業電力的設備汰換升級。

因此，在重電設備中如變壓器、GIS 等產品就會成為這趨勢下的受惠者，以台灣市場來看，雖近 10 年平均 340 億不如美國市場的 5,800 億規模，但國內廠商各有穩定的市佔率，因此相關廠商就有機會因商機挹注營收，使市場對其評價拉升，帶動股價走強。

根據目前世界趨勢與現況，對於重電業可得出 2 個小結論

1. 海內外所帶來的商機規模不同，故外銷廠商的想像空間會比內銷來得更大

2. 國內年潛在規模雖然不如海外，但政策指引明確，故擁一定市佔廠商也能受惠

在這兩個結論下，我們進一步細說重電產業與區隔內外銷廠商、各廠商的市佔營收結構。>> 點我看更多

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