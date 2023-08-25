伍德為何清光輝達持股？女股神現在又屬意哪家？

曾有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 是 Covid 期間市場的代言人，當時方舟旗下的 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 股價在不到一年的時間內漲逾 4 倍 (2020 年初至 2021 年初)，但爾後被打回原形。

在生成式人工智慧 (AI) 熱潮下，輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 股票炙手可熱，今年迄今已漲逾 222%，但伍德的「方舟新世代網路 ETF」卻在本月 22 日出售了價值相當於逾 100 萬美元的輝達股票，幾乎清光持股，且時值輝達公布財報的前一日。

同時，伍德加碼另一檔股票，「方舟新世代網路 ETF」和「方舟創新 ETF」都買進視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 的股票。

她接受《巴隆周刊》採訪時提道此事，稱方舟投資走多元化創新路線，股市已大力追捧輝達和微軟 (MSFT-US)，遺漏了許多其他股票，自現在起這些股票可能會成為更大的受益者，因此方舟投資更關注這些股票。

伍德表示：「輝達歷史上一直主打硬體市場，但我們估計，有關 AI 而出售的每一美元硬體，可以帶動軟體 8 美元到 21 美元，所以我們認為市場和投資者普遍忽視其他股票一些 AI 的巨大機會，更多以軟體為導向。」

伍德表示，輝達在未來 5 年內「間接受益」的定位良好，但大家都知道這點且已經給予相應估值，就今年營收而言，可說是處於 25 至 27 倍銷售範圍之間某一點，取決於個人估計。

「特斯拉 (TSLA-US) 是目前最大的 AI 機會，以自動駕駛出租車平台而言，這是全球最大 AI 項目，其交易價格目前也僅 6、7 倍營收，我們認為這應該是最好的例子了。」伍德也指出其他軟體業者為例，包括 Twilio (TWLO-US) 股價營收比 2 至 3；Zoom (ZM-US) 股價營收比約 3。

這些公司有的毛利率很高，例如 Zoom 高達 80%，有些毛利率則很低，例如特斯拉不到 20%，但特斯拉正在發展類似 SAS 的模式，日後毛利率將上升。「我們認為特斯拉毛利率可以上升至 50% 至 60% 多，這根本不是現下大眾所預期得到的水準。」

另外，ARK 擁有大量 Roku (ROKU-US) 持股，伍德表示，大多數人提到 Roku，聯想到的是「硬體」，但該公司實際上是電視操作系統，或者他們會想到「競爭」，例如 Netflix (NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US) 旗下的 Disney + 和 Hulu 等等，但這就是投資者容易犯的錯。

Roku 是上述全部這些媒體的託管 (hosting)，且其市占率逐年增加，廣告環境混淆了現在正發生的事，因其大部分營收均基於廣告，而廣告正處於經濟衰退中。

「但如果你看看經濟衰退期間發生的情況，就會發現 Roku 營收出人意料地上漲，這讓我們信心倍增，因為許多舊時代的媒體分析師非常關注廣播公司中的有線電視公司以及其成長過程，這對他們來說具有很大的破壞性。」