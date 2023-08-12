方舟投資現貨比特幣ETF申請遭SEC推遲 「女股神」伍德早有料到

美國證券交易委員會 (SEC) 周五 (12 日) 提交的一份文件顯示，該委員會推遲是否批准「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下 Ark 投資管理公司 (Ark Investment Management) 現貨比特幣 ETF 的決定。

SEC 正在就 Ark 21Shares 比特幣現貨 ETF 申請徵求公眾意見，並將決定是否批准日期推遲幾周，甚至可能是幾個月，原計畫是在 8 月 13 日之前做出決定。

不過有報導指出，伍德早在本周稍早接受彭博訪問時，就表示已經有預測到申請會遭 SEC 延遲。

但她認為 SEC 最終勢必會通過現貨 ETF，且為幫助平衡競爭環境，屆時可能會一次同時批准多家公司的申請；而最關鍵的時間點，她預期會是落在灰度 (GrayScale) 贏得與 SEC 的訴訟，成功將 GBTC 向比特幣現貨 ETF 轉型之後。

近年來，SEC 拒絕數十項比特幣現貨 ETF (直接追蹤比特幣價格的公開交易投資工具) 的申請，理由是交易監管水準不足，可能使基礎現貨市場受到欺詐和被操縱。儘管如此，自 2021 年 10 月以來，監管機構已批准比特幣期貨 ETF。

近幾個月來，主要金融機構的興趣幫助重振加密貨幣市場。去年，包括 Sam Bankman-Fried 的 FTX 在內的一系列知名公司倒閉後，加密市場一直處於低迷狀態。

今年 6 月，全球最大的資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 也申請了一檔比特幣現貨 ETF，此舉被許多人視為該行業的遊戲規則改變者。

2021 年，伍德的 ARK 和加密投資公司 21Shares US LLC 首次聯手向監管機構提交現貨比特幣 ETF 的申請。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 0.1%，報 29,349.44 美元；以太幣下跌 0.2%，報 1,843.64 美元。