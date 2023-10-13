路透：拜登擬對中國海外企業實施AI晶片禁令

《路透》週四 (12 日) 報導，拜登政府正在考慮禁止中國企業透過設在海外的子公司獲得美國人工智慧 (AI) 晶片。

路透上週曾報導，美國官員警告中國，限制向中國出口半導體設備和先進 AI 晶片的規定將於本月更新。消息人士透露，這些更新將增加限制並填補 2022 年 10 月 7 日首次公布規則的漏洞，該規則旨在減緩中國的技術和軍事進步，以保護美國的國家安全。

一位消息人士週四透露，拜登政府正在考慮禁止中國企業透過設在海外的子公司獲得美國人工智慧 (AI) 晶片，這項措施可能包含在新的晶片出口措施中。

拜登政府此前讓中國公司的海外子公司不受限制地獲得相同的半導體，這意味著它們很容易被走私到中國，或被中國用戶遠端存取。消息人士透露，華盛頓目前正在考慮如何填補這項漏洞。

戰略與國際研究中心主任 Greg Allen 指出：「毫無疑問，中國企業正在購買晶片，用於國外的資料中心。」他指出新加坡是雲端運算的一個重要中心。

美國商務部對此消息拒絕置評。 中國駐美大使館代表沒有立即回應置評請求。 中國商務部先前曾指責美國濫用出口管制，並呼籲美國「停止對中國企業的不合理打壓」。

拜登政府一直致力於修補允許 AI 晶片進入中國的其他漏洞。 今年 8 月，美方要求輝達 (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US) 限制將人工智慧晶片出口到中國以外的其他地區，包括中東的一些國家。

拜登政府一直致力於修補允許 AI 晶片進入中國的其他漏洞 (圖片：shutterstock)

消息人士說，預計本月頒布的 AI 晶片新規可能會更廣泛地適用於市場上的所有公司。

目前尚不清楚美國政府將如何彌補漏洞，允許中國各方存取亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務等美國雲端供應商，這些雲端供應商為其客戶提供相同的 AI 功能。 但有消息稱，拜登政府也在努力解決這個問題。

華盛頓智庫新美國安全中心研究員 Timothy Fist 指出:「中國人在世界任何地方都可以完全合法地使用同樣的晶片，對於如何存取訪問，他們並沒有被規範。 」