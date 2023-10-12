鉅亨美股雷達：市場關注CPI數據 以巴衝突已造成雙方至少2400人死亡

美股重要看點：

市場關注 CPI、失業金等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.571%。美股期貨週四 (12 日) 上升，道瓊期貨漲 0.38%，標普 500 期貨漲 0.39%，那斯達克 100 期貨漲 0.37%。

美國聯準會 (Fed) 周三 (11 日) 公布 9 月 19 至 20 日貨幣政策會議紀錄顯示，決策者在當時會議上對是否需要進一步升息存有分歧，儘管結果來看今年可能會再升息一次。此外官員也一致認為在通膨回落至 2% 之前利率需要保持在高峰，對利率決策須「謹慎行事」。

市場正在關注消費者物價指數 (CPI) 等經濟數據，以了解是否可能再一次升息。即使就業市場依舊強勁，若周四 (12 日) 公布的 9 月 CPI 表現溫和，Fed 在下次會議升息的前景可能因此受阻。

《華爾街日報》訪調的經濟學家預估，美國 9 月 CPI 將月增 0.3%，年增 3.6%，分別低於前一月的 0.6% 和 3.7%；排除波動性較大的能源和食品成本，9 月核心 CPI 估月增 0.3%，增幅同於 8 月，年增率估為 4.1%，低於 8 月的 4.3%。

Fed 上月宣布維持利率不變後，主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申將按數據來決定後續政策，而核心通膨持續降溫，加上薪資增幅放緩與債券殖利率上揚，可能促使 Fed 官員得出結論：今年沒有必要進一步升息。

曾任國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家、現為哈佛大學經濟學教授的羅格夫 (Kenneth Rogoff) 預測，美債殖利率將長時間保持在高點，並警告聯準會 (Fed) 要控制通膨預期「還有仗要打」，意味著利率也將居高不下一段時間。

羅格夫周三 (11 日) 接受彭博電視專訪時說：「我絕對是屬於『利率將在可預見時間裡保持在高點』的這一派。看起來，基本面似乎顯示高利率將維持長時間。」

橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 共同創辦人霍華馬克斯 (Howard Marks) 表示，低利率時代已經結束，這預示著世界將迎來「巨變」(sea change)，投資人最好將大部分資產投入信貸市場。

以巴衝突方面，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周四 (12 日) 抵達特拉維夫，開始倉促安排的外交訪問。 在以色列誓言要消滅被美國和歐盟認定為恐怖組織的哈馬斯後，以色列接連襲擊了加薩的多處目標。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月 CPI 年增率 (%)，前值 3.7

美國 9 月 CPI 月增率 (%)，預估 0.3，前值 0.6

美國 9 月核心 CPI 年增率 (%)，預估 4.1，前值 4.3

美國 9 月核心 CPI 月增率 (%)，預估 0.3，前值 0.3

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 20.7

重要個股動態：

微軟週三 (11 日) 宣布，公司收到美國國稅局 (IRS) 的通知，要求微軟補繳 2004 至 2013 納稅年度的近 290 億美元的稅金和罰款，外加利息。

微軟週三在一份 8-K 文件中表示，對美國國稅局 (IRS) 的「報稅調整通知」有異議，爭議涉及該公司 2004 年至 2013 年間在不同國家和司法管轄區之間的利潤分配。該公司已繳納的高達 100 億美元的稅款並未反映在美國國稅局提出的調整通知建議中。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國汽車工人聯合會 (UAW) 周三 (11 日) 關閉福特汽車 (F-US) 全球最大工廠，在幾乎無預警的情況下讓獲利豐厚的皮卡車工廠停擺，象徵 UAW 和底特律三大車廠為期四周的罷工明顯升級。

UAW 周三晚間宣布，福特在肯塔基州的卡車工廠，共有 8700 名工會成員將罷工，原因是福特拒絕進一步推進談判。這波行動預料很快就會影響到福特的全年獲利，福特股價周三收盤上漲 0.4%，罷工消息傳出後，盤後股價下挫 1.8%。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉週三 (11 日) 宣布在德州超級工廠 (Gigafactory Texas) 生產第 2000 萬個電池，創下 4680 電池的生產里程碑。

特斯拉在今年 6 月 20 日宣布在德州的超級工廠總共生產 1000 萬個電池，短短不到四個月，特斯拉就將 4680 電池的總數量翻倍，刷下又一個生產里程碑。