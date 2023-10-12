富國銀行擴大線上財務劃工具適用對象 7000萬客戶可望受惠

富國銀行 (WFC-US) 周四 (12 日) 表示，在今年稍早首次向財富客戶提供財務規劃工具後，該行將擴大其讓近 7000 萬客戶皆可使用。

Life Sync 工具允許行動用戶設定和追蹤財務目標、檢查他們的信用評分並與財務顧問聯繫。

富國銀行諮詢和規劃主管李爾許 (Michael Liersch) 表示，「我們已經在該工具上設定大約 10 萬。」其中財務計劃金額達 240 億美元。

Life Sync 將允許用戶透過行動應用程式在帳戶之間投資和轉移資金。

富國銀行高層在 7 月電話會議上告訴分析師，數位產品使富國銀行得以削減成本。與去年同期相比，分行員工減少了 10%，分行地點減少了 4%。

線上金融工具也可以帶進大筆資金。其競爭對手美國銀行 (BAC-US) 3 月表示，其產品 Life Plan 自 2020 年底推出以來，吸引超過 550 億美元的新資金。

富國銀行消費者、財富和投資管理數位化主管摩爾 (Michelle Moore) 表示：「我們知道客戶追求的是速度、可用性和洞察力，財務規劃應用程式使他們能夠在一天中的任何時間進行跟踪。」

富國銀行將於周五 (13 日) 公布第 3 季財報。