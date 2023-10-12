〈貴金屬盤後〉美元和美債殖利率回落 金價收高、1900美元在望

由於美元和美債殖利率雙雙下滑，黃金期貨周三 (11 日) 收在兩周高點，朝每盎司 1900 美元挺進，在中東危機之際展現避險工具的吸引力。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 12 美元或 1%，報每盎司 1887.30 美元，盤中最高漲至 1890.85 美元，距離 1900 美元心理關卡相差不到 10 美元。黃金在 9 月 27 日以前大致保持在 1900 美元以上。

黃金現貨價上漲 13.81 美元或 0.7%，報每盎司 1874.33 美元。

美元周二從 11 個月高點回落，10 年期美債殖利率持續從 2007 年迄今的高點走軟，連續第二天下滑。

OADNA 資深市場策略師 Edward Moya 說：「全球債券殖利率下滑，持續帶動黃金的漲勢。對以色列和哈瑪斯交火和聯準會 (Fed) 試圖冷卻經濟可能引發的市場動盪及不確定性，也助長黃金漲勢。」

Moya 指出，黃金已經收復過去一個月來 40% 失土，在金價回到每盎司 1896 美元以前，多頭動能可能持續存在。如果華爾街更加相信美國利率已經觸頂，而且 Fed 在 2024 年不太可能進一步緊縮，黃金可能突破每盎司 1920 美元。

Fed 官員暗示暫停升息的鴿派言論，為黃金增添柴火。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二說，他不認為美國會有更多升息，而明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日也說，較高的殖利率「可能」代表 Fed 要做的工作少了一些。

根據周三公布的 Fed 9 月 19-20 日會議紀錄，對美國經濟道路的不確定性、潛在的油價衝擊、工會罷工帶來的影響，這些因素都讓 Fed 決策官員上個月開會時保持謹慎。

美國預定周四公布 9 月消費者物價指數 (CPI)，將為美國利率前景提供更多線索。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 預測，如果數據疲軟，金價可能突破 1900 美元。較高的利率環境會提高持有黃金的機會成本，反而不利金價。