〈2023百貨周慶〉全台最頂規周慶在信義新天地 估業績創新高

百貨龍頭新光三越今 (11) 日宣布，台北信義新天地周年慶將於 19 日登場，攜手超過 1000 個專櫃、近 40% 的獨家品牌，並集結百萬組獨家商品，將打造出全台最頂規的周年慶，目標信義區四館全檔期營收 63 億元，將再創新高紀錄。

新光三越指出，首波由台北南西店領軍的周年慶活動開跑至今，全台共賣出 9000 支 iphone，並有效導入人潮，整體業績表現符合預期。

台北信義新天地四大店今年陸續完成導入新品牌、新概念專區，合計共進行 6 個樓層、超過 3500 坪的空間改造，幾乎等於開出一間全新的百貨，為周年慶到來已做好充足準備。

其中，A11 4F 改造為「潮流機能運動專區」，並獨家引進 HOKA 全台首間品牌專門店、亞瑟士 ASICS、Mizuno、Reebok 等品牌全新概念店。

A8 1F+2F 則打造出全台獨有的「時尚輕奢殿堂」，強打全台最齊全的輕奢品牌與頂奢香氛陣容，以及完整飾品珠寶專區、指標設計師女裝。

A9 持續升級全台最大「時髦高球俱樂部」，集結多達 50 家高爾夫品牌，可一站購足。

A4 則持續導入高端精品，主打最齊全的質感品牌和頂級服務。

對於周年慶期間最受歡迎的化妝品，新光三越規劃為「最完整、最獨家、最頂規的美妝盛典」，匯集超過 37 家香氛品牌，首四日提供有超過 10 萬組優惠「保證最低價」。

另一方面，日本展、韓國展首次於周年慶期間接力吸客，預計吸引超過 20 萬人次參與。

為強化會員經營，新光三越表今年周年慶加碼回饋會員 skm points 點數，提供點數兌換涵蓋 APPLE 全系列、dyson、五星級飯店住宿、寵物美容 / 旅館等千個選項，還有天天咖啡日，外帶咖啡 6 折起，獨家加碼抽日韓郵輪行等。

今年新光三越化妝品單筆滿 2,000 送 2000 點、單館累計 5,000 送 5000 點，並加碼首 7 日 skm pay 限定─名品 / 大家電 / 法雅客 / [i]Store 單筆刷 1 萬送 10000 點。