台達電9月營收雙減 康舒改寫單月新高

電源大廠台達電 (2308-TW) 公告 9 月營收 353.86 億元，月減 2.9%、年減 4.2%；不過，第三季營收 1078 億元，季增 7.2%、年增 1.5%，續創單季新高。康舒 (6282-TW) 則受惠併購效益，9 月、第三季分創單月、單季新高。

累計台達電前三季營收 3012.06 億元、年增 8.04%，續創歷史同期新高。若以三大產品單月營收比重來看，電源及零組件 65%、基礎設施 23%、自動化 12%。

康舒 9 月營收 37.19 億元，月增 9.8%、年增 46.9%；第三季營收 97.83 億元，季增 98.3%、年增 5%；前三季營收 198.56 億元，年增 1.8%，擺脫衰退重返成長軌道。

各事業表現來看，康舒表示，消費用電源整體需求持平前月，但呈現年減；新事業受惠電動車產品持續出貨，營收明顯年增；金屬沖壓受惠筆記型電腦需求略回溫，營收也呈現年增。

企業用電源受慧於併購 ABB 電源轉換事業部門，營收明顯年增，既有產品中，智慧電表出貨暢旺，伺服器需求也較前月回溫；電信電源來自同樣受惠併購效益，在出貨順暢下，營收顯著月增。

康舒 9 月各事業營收比重來看，消費用電源 25%、企業用電源 38%、電信電源 27%、新事業 6%、金屬沖壓 4%。