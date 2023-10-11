國安基金已出脫6成持股 逾60億元收益入袋

國安基金今 (11) 日召開第 3 季例會，通過第 3 季財報，截至 9 月底共已出脫約 6 成持股，其中認列實現利益約 53.3 億元，股利收益約 13.5 億元，合計實現損益加股利收益共約 66.8 億元。

國安基金自今 (2023) 年 4 月 13 日退場後，逐次在市場出脫持股，根據最新出爐的財報顯示，截至 9 月底止，國安基金已經出脫約 6 成持股，目前還持有股票市值 259.8 億餘元，扣掉持股成本 230.09 億元後，未實現資本利得約 29.7 億多元。

考量升息循環、俄烏戰爭等外在因素對股市的衝擊，國安基金自去 (2022) 年 7 月 13 日起進場護盤，並在今年 4 月 13 日決議退場，結束長達 275 天、史上最長的護盤任務。

根據國安基金公布財報資料，此次護盤共投入 545.08 億元資金進場，護盤金額為史上第三高。

國安基金表示，台股近期受美股連動及國際政經波動震盪走弱，但外銷減幅收斂、出口轉正，內需持續活絡及政策支援擴大投資，支持經濟成長及股市穩定。

國安基金表示，考量國際政經情勢詭譎多變，通膨上行風險猶存，主要國家貨幣政策分歧，地緣政治風險仍高，國安基金將持續關注各項國內外政經情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。

至於近期爆發的以巴衝突，國安基金官員認為，目前看來油價沒有太大波動、美股則持續上漲，因此對於金融市場的實際影響還要進一步再觀察，但強調國安基金將持續緊盯市場及資金走勢。