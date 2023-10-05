〈2023百貨周慶〉好彩頭！新光三越首日業績創高 台中店來客數暴增3成

不畏小犬颱風來襲，新光三越首波周年慶今 (5) 日開打即繳出好成績，台中中港店來客數較去年同期大幅成長 30%，嘉義垂楊店人潮也成長達 20%，新光三越表示，首日創周年慶業績新高紀錄。

新光三越首波周年慶由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店 (下午 2 點營業) 領軍開跑，由於大規模改裝導入新櫃、新品、商品備貨量更較去年增加 10%，再加上北部、中部一早陽光露臉，各店一開店即湧現購物人潮，台中中港店來客數較去年大增 30%，而隨著颱風遠離，嘉義垂楊店下午湧入購物人潮，成長 20%。

新光三越也說明，受到颱風影響的新光三越台南中山店和高雄三多店周年慶滿仟送點活動時間將順延一日，讓消費者能夠足夠時間購入所需。

新光三越觀察周年慶首日，化妝品以頂級保養、專業彩妝、高端香氛表現最亮眼，各趨勢品牌業績皆有 2 位數成長，彩妝以底妝類及唇彩需求量最高，CHANEL 全新系列康朋街 31 號唇膏、YSL 全新情挑唇膏等皆熱銷，MAKE UP FOR EVER、NARS、BOBBI BROWN、MAC 等專業彩妝皆有 20-40% 的成長。

而新光三越台中中港店導入兩家高端香氛 FREDERIC MALLE、KILIAN PARIS 帶動中區市場精品香氛買氣，DIPTYQUE、BYREDO、CYRANO、ACQUA DI PARMA 等皆有雙位數成長。

由於新光三越今年周首度聯手 12 大品牌推出「首日不限量」，保證首日一定買得到，以 SKII 超限量青春活膚特惠組、蘭蔻肌因年輕晶透組、雅詩蘭黛小棕安瓶修護奇肌組熱賣，美妝組總銷量上看 10 萬組。

另一方面，國內外旅遊潮帶動休閒運動、旅遊及高爾夫周邊商品買氣提升逾 20%，行李箱銷量更是持續翻倍成長，又以 26 吋至 30 吋大型行李箱占 70% 最多。

而首七日 skm pay 獨享大家電單筆滿萬送萬點 skm points，AI 互聯網大家電、ESG 節能家電、3C 新機等皆是首日的搶購焦點，熱銷夯品包括 BOSCH 獨立式洗碗機、Dyson 全台獨家 V12s 乾溼全能洗地吸塵器、一機多用多功能智能料理神器百慕達微波烤箱。

此外，全戶式淨水器買氣成長 20%、床寢成長 40%，8-20 萬床款較去年增加 20% 銷量。

而新光三越今年周年慶掀起話題旋風的 skm points 集點送及卡友禮寶可夢系列贈品，首日湧現兌換人潮，首波扣 2000 點起即可兌換的眼罩頭套枕、毛毯、泡腳桶、小夜燈加濕器均吸引顧客排隊踴躍兌換。