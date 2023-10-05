〈2023百貨周慶〉新光三越首波開打遇颱風 吳昕陽樂觀：遇水則發

百貨龍頭新光三越今 (5) 日起全台六店進行首波周年慶，由於小犬颱風影響，台南店下午 2 點起營業，高雄店則是今日暫停營業 (正檔期間延後一日)，新光三越總經理吳昕陽指出，「風雨生信心，遇水則發」，仍看好練了一整年的功，會看到成果。

新光三越董事長吳東昇 (右) 和總經理吳昕陽 (左)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

新光三越董事長吳東昇、總經理吳昕陽今日在開店前，一起抵達有「周慶風向球」之稱的台北南西店替同仁們打氣鼓勵，館內廠商合計動員超過 1000 人，新光三越預期，首日單店營收將上看 6 億元，創歷史新高。

吳東昇說，疫情過後，壓抑三年的補償性消費會出來，「現在開始已越逛越多，有很多要買東西的口袋名單」。

吳昕陽進一步說明，前三季來客成長雙位數、業績也成長雙位數，買氣熱絡，今年合計已調整多達 600 個櫃位，而會員數則衝上 340 萬名，今年以來增 40 幾萬名，再加上精進數位行銷，幾乎是練了一整年的功，「相信這次周年慶可以看到成果」，看好第四季百貨傳統旺季仍將維持好表現。

對於颱風來襲，吳昕陽表示，這次碰到颱風，高雄店會休息一天但再延續一天，不要讓消費者有任何安全上的疑慮，南部店點明日應就會恢復正常周年慶活動，「風雨中生信心，看好遇水則發」。

在去年的高比較基期下，新光三越預估，周年慶全檔期 14 家店營收目標達 206 億元，年增 1%。