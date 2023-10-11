奇景車用LTDI獲多家客戶導入 新車Q4亮相

IC 設計大廠奇景光電 (HIMX-US) 今 (11) 日宣布，車用 LTDI(超大尺寸觸控顯示技術)解決方案 HX83180 系列，已在第三季領先全球量產，並搭載在多家車廠的最新款新能源車，預計新車將在第四季正式亮相。

奇景指出，LTDI 特別適用現行主流新能源車汽車的智慧座艙需求，提供超大尺寸、全景顯示 (panoramic view)、曲面螢幕、任意形狀顯示設計 (free-form)，且包含內嵌式觸控功能，自家 LTDI 解決方案自推出後，詢問度與日俱增，目前已獲多家世界級面板製造商採用，導入新能源車款。

隨著汽車電動化和自動駕駛技術快速發展，汽車產業焦點從傳統的講究引擎效率和馬力，轉為優先考慮電池壽命及內部座艙設計，各式創新顯示技術的導入讓汽車製造商重新定義儀表板和中央控制台的功能，將其整合並轉變為結合觸控功能及全景顯示的駕駛艙顯示器，為消費者帶來充滿未來感的高科技體驗。

奇景指出，公司是 LTDI 的市場先驅，2021 年就推出了全球首創的 LTDI 技術，具獨特架構設計，可支援無縫集成大型觸控顯示面板 (通常尺寸大於 30 英寸)，或甚至是橫跨整個駕駛艙的寬度柱對柱 (pillar-to-pillar) 需求。

奇景 LTDI 可彈性支援各種尺寸、解析度與高度精密的觸控靈敏度，並支援單片式、巨型駕駛艙顯示螢幕，最多可串聯多達 28 個晶片，解析度最高可支援達 12K1K 顯示。

此外，奇景 LTDI 也可協助客戶實現一體成型無縫面板設計，包括薄型設計、極窄邊框、曲面形狀等車用顯示螢幕。

奇景補充，35.6 吋和 44.8 吋兩款超大尺寸觸控顯示技術已開始量產，將搭載在最新款新能源車上，預計第四季正式上市，先前第一代 LTDI 採用 COF 設計，新一代支援更多通道數的 COG 產品也已開發完成，且獲得多家全球面板製造商的設計導入與開案。

奇景觸控與顯示事業中心執行副總邱明正表示，汽車採用顯示螢幕不僅在數量上迅速增加，且在尺寸擴增和功能複雜性上也急速擴大，看好車內全景座艙的應用趨勢，將持續擴大 LTDI 產品線，以滿足客戶對下一代智慧座艙顯示螢幕的需求。