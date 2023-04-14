奇景車用分區調光Tcon 獲Gold Panel Awards 2023傑出產品獎

奇景光電 (HIMX-US) 今 (14) 日宣布，車用分區調光 (Local Dimming) 時序控制器 (Tcon) 解決方案，獲得台灣顯示器產業聯合總會在 Gold Panel Awards 2023 顯示器元件產品技術獎中頒發「傑出產品獎」。

奇景指出，車用分區調光、高解析度的時序控制器，能彈性支援多重解析度，對應驅動 IC 或是 TDDI 雙重介面，再搭配分區調光提供高動態對比及低能耗，且通過嚴格的車用可靠度測試等優勢，為車用顯示器最佳解決方案。

奇景看好，車用分區調光 Tcon 技術，除提升車用螢幕的對比度外，也能大幅降低顯示器耗電，對電動車及更大尺寸顯示器非常關鍵，公司經過多年努力，已有完備的技術規格，並導入眾多重要客戶，包括車廠與 Tier 1 一線供應商的高階車款，部分已開始量產，今年起迎來強勁成長。

針對產品功能，奇景擁有七大優勢，包括支援高對比輸出、支持大尺寸且高畫質顯示面板、支援異形切割 (free form) 樣式、提供亮度均勻調校、支持液晶加速 (Overdrive) 功能、提供 Interface Bridge 功能、單顆 Tcon 同時支援多個螢幕顯示功能。

執行長吳炳昌表示，在 LCD 車用顯示器方面，奇景除持續在驅動 IC 和 TDDI 產品上領先市場外，為提供一站式產品解決方案，也同步開發完備 Tcon ，目前車用分區調光 (Local dimming)Tcon 技術，即是顯示公司技術高度成就。