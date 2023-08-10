奇景Q3營收拚持平 毛利率估回升至3字頭

奇景光電 (HIMX-US) 今 (10) 日公布第二季財報與第三季展望，由於一次性支付解除晶圓代工 LTA 長約，第二季稅後純益降至 90 萬美元，季減 94%，每 ADS 盈餘 0.5 美分；展望第三季，由於客戶需求仍保守，營收估季減 7% 至持平上季，毛利率則因一次性因素解除，可望重返 3 字頭。

奇景光電第二季營收 2.35 億美元，季減 3.8%，毛利率 21.7%，季減 6.4 個百分點，稅後純益 90 萬美元，季減 94%，每 ADS 盈餘 0.5 美分；奇景光電預期，第三季營收季減 7% 至持平，毛利率 30.5-32%，每 ADS 盈餘 1.5-6 美分。

展望後市，奇景坦言，第三季市場信心仍低迷，客戶對面板採購持謹慎態度，因此公司對下半年消費性電子產品能見度仍有限，不過，車用業務正從上半年的疲軟狀態反彈改善，目前也是公司最大營收貢獻來源。

毛利率方面，奇景預估，第三季將較第二季大幅反彈，重返 3 字頭，主要因上季與代工夥伴針對某些 LTA 長約提前解約的一次性終止費用所造成，看好終止 LTA 儘管犧牲短期獲利，但可取得營運彈性及長期收益。

奇景未來新晶圓投片，將不受最低數量要求，也擺脫先前產能嚴重短缺時，LTA 所約定的高合約價格限制，可靈活地增加供應商的多樣性，達到最佳營運效率和改善成本結構，保持產品競爭力。

另外，奇景庫存去化進展順利，第三季庫存水位可望顯著下降，且目前庫存皆具有堅強客戶基礎與較長的產品週期壽命，整體庫存水位將在今年底前恢復到正常水位，接近歷史平均水準。