傳以600億美元與埃克森美孚合併 先鋒自然資源股價上揚

先鋒自然資源公司 (Pioneer Natural Resources)(PXD-US) 股價在周五 (6 日) 盤前交易中上漲 10%，因報導指出，美國頂級石油和天然氣生產商埃克森美孚 (XOM-US) 正在就收購這家頁岩油生產商進行深入談判，交易價值約為 600 億美元。

這筆交易將是埃克森自 1998 年斥資 810 億美元收購美孚以來最大的一筆收購，並可能鞏固這家石油巨頭在利潤豐厚的二疊紀盆地地位。

埃克森美孚股價周五開盤下跌 3% 至 105.74 美元。

《路透》引述三位消息人士的話報導，如果談判成功結束，埃克森美孚和先鋒公司可能會在未來幾天內達成協議。

先鋒公司市值為 500 億美元，是二疊紀盆地最大的生產商之一。該盆地橫跨德州和新墨西哥州部分地區，以其相對較低的石油和天然氣開採成本而聞名。

TD Cowen 分析師在報告中表示：「先鋒公司的任何交易都將受到尋求大幅溢價投資人的密切關注，而這種現實在最近的探勘商和生產商併購中並不存在。」

而且，任何交易都可能引起政治和監管審查。

RBC Capital Markets 分析師漢諾德 (Scott Hanold) 在報告中表示，「先鋒公司是二疊紀盆地最大營運商，占總產量的 9%，而埃克森美孚則排名第 5，占 6%。兩者合計將占二疊紀盆地營運產量的 15%，但僅占美國總產量的 6%。如果 FTC 有意調查收購案，這些數據將具參考價值。」

創紀錄的油氣價格幫助生產商去年獲得創紀錄的利潤。

埃克森美孚在 2022 年實現了創紀錄的 557 億美元獲利。截至 6 月 30 日止，其現金接近 300 億美元。

TD Cowen 分析師表示：「由於債務成本上升，埃克森美孚可能將以股權為交易提供資金，債務成本似乎高於埃克森美孚的股息殖利率。」