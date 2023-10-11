集保搶人才 釋出7大類職缺 預計招募30名新血助陣

集保再度啟動徵才計畫，本次規劃釋出業務規劃、業務、法務及資安等 7 大類職缺，預計招募 29 到 31 名的新血加入，鎖定具備數位力、創新力與數據分析能力的優秀人才，共同打造全新的數位金融生態圈。

因應業務發展，集保今年度徵才鎖定業務規劃、業務、法務、財會、系統開發、資訊安全及網路管理 7 大類職缺，其中業務規劃預計招募 10 名、業務人員 4 名，系統開發 6 名、資訊安全 5 名，網路管理及法務預計分別釋出 1~2 名的職缺。

集保結算所今 (2023) 年 3 月成立「數位暨資安部」，以數位與資安為主軸，透過專責部門整合多元數據資料發展創新應用，建構安全、便利、穩定的數位金融基礎設施，深化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的發展願景。

集保結算所成立迄今已超過 30 年，扮演金融市場的大後台，演變至今已是跨資本市場及貨幣市場的唯一後台機構，提供包括「股票」、「期貨」、「債票券」、「跨境保管」及「基金」等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務，並透過金融科技及大數據運用，發展數位金融創新服務，並提供全市場與政府機關各項整合服務。

集保結算所表示，未來將持續推出多元創新數位服務，並培養更多數位人才，打造智慧新集保，歡迎有志為台灣資本市場貢獻的優秀人才一起加入集保結算所，共同推動整體市場生態圈的共生共榮。