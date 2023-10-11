台塩海洋鹼性離子水好事連連 四度獲國慶指定用水 鐵粉晉級超跑得主

台塩海洋鹼性離子水好消息頻傳！臺鹽 (1737-TW) 公司總經理陳世輝 10 月 6 日抽出「Drink Amazing 又見超跑 喝起來！」最終壓軸獎項 TOYOTA GR86 跑車，恭喜發票尾數 7728，來自高雄市的張小姐，將 GR86 超跑開回家。

而這也是台塩海洋鹼性離子水繼年中 GR SUPRA 抽獎後，又有粉絲晉級 GR86 車主。時逢光輝 10 月，品質無可取代的台塩海洋鹼性離子水，今年第四度榮獲國慶指定用水肯定，與世界分享台灣 No.1 好水。

今年度破天荒辦理兩大檔抽超跑活動回饋消費者的「台塩海洋鹼性離子水」，話題熱度不減，繼 8 月配合台灣高鐵彩繪列車改版，再度推出新版卡娜赫拉的小動物合作聯名水，超 Q 粉色瓶身，可愛魅力無人能敵，而 10 月因應雙十國慶、七股鹽山「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」，同步發行限量包裝聯名水，富收藏、紀念價值。

台塩海洋鹼性離子水歷來結合台灣傳統時節、慶典及活動，推出如財神發財水、大甲媽聯名遶境祈福瓶、金榜題名等限定紀念瓶，深入消費者的信仰與生活中，無論旅途、拜拜遶境、應試、運動、品嚐美食等值得紀錄的時刻，都有台塩海洋鹼性離子水相伴，堆疊日常記憶與共鳴。

臺鹽公司指出，台塩海洋鹼性離子水以甘甜熟水口感與穩定的品質站穩市場，並推出多元容量瓶身，適合各族群飲用， 420ml 迷你瓶、600ml 輕巧瓶、 850ml 大滿罐、1500ml 家庭號、2000ml 限定特規，時時刻刻 Drink Amazing，皆能找到最合適、百搭的台塩海洋鹼性離子水。

臺鹽「Drink Amazing 又見超跑 喝起來！」最終得獎名單，請瀏覽活動網站：https://www.taiyenwater2023.com.tw/