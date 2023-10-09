OPEC調升長期原油需求展望 與IEA看法截然不同

OPEC 周一 (9 日) 調升全球石油需求的中長期預測。

OPEC 表示，即使再生能源技術迅速擴張，如果要滿足需求的成長趨勢，原油產業也需要高達 14 兆美元的投資。

OPEC 對全球石油需求的長期預測與世界主要能源監管機構國際能源總署 (IEA) 的預測不同。OPEC 和 IEA 都是能源業的重要組織，目前正針對石油需求高峰有不同看法。

OPEC 在《2023 年世界石油展望》中表示，預計到 2045 年全球需求將達到每天 1.16 億桶，高於 2022 年的 9960 萬桶，比去年報告中的預測增加約 600 萬桶。

OPEC 明確表示，這個漲幅還有可能更高。印度、中國、其他亞洲國家、非洲和中東可能會推動這項成長。

OPEC 表示，為了滿足其長期石油需求預測，石油部門需要 14 兆美元的投資，即平均每年約 6100 億美元。並表示，落實這些投資「至關重要」，這對生產者和消費者都有利。

中期來看，OPEC 表示，2028 年全球石油需求可能達到每天 1.102 億桶的水平，較 2022 年的水平躍升 1060 萬桶。

OPEC 秘書長蓋斯 (Haitham al-Ghais) 在報告前言表示：「最近的事態發展促使 OPEC 團隊重新評估各種能源的前景，重點關注務實、現實的選擇和解決方案。」

他表示：「停止投資新石油項目的呼籲是誤導性的，可能會導致能源和經濟混亂。」「歷史充滿了無數動盪的例子，它們應該成為當政策制訂者未能認識到能源相互交織的複雜性時所發生的後果的警告。」

OPEC 的預測與 IEA 的預測形成鮮明對比。IEA 上個月表示，世界現在正處於化石燃料時代「終結的開始」。

IEA 執行董事比羅爾 (Fatih Birol) 在《金融時報》發表的一篇專欄文章中首次表示，煤炭、石油和天然氣的需求將在 2030 年之前達到峰值，隨著氣候政策的生效，化石燃料消耗預計將下降。

比羅爾的評估是根據 IEA 的《世界能源展望》，該極具影響力的報告將於 10 月發布。

他稱讚這種預測是一個「歷史性轉折點」，但也明確表示，預計下降幅度「遠不足」將全球暖化限制在工業化前水平 1.5 攝氏度以內。