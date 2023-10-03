鉅亨美股雷達：債券殖利率攀高持續打擊股市 日本政府允諾補貼美光工廠

鉅亨美股雷達：債券殖利率攀高持續打擊股市 日本允諾補貼美光工廠(圖:shutterstock)
鉅亨美股雷達：債券殖利率攀高持續打擊股市 日本允諾補貼美光工廠(圖:shutterstock)
美股重要看點：

市場焦點本周放在債券殖利率走勢，並使美股陷入動盪。

10 年期美債殖利率周二 (3 日) 暫報 4.704%，徘徊於前一交易日所達到的 2007 年 10 月高點附近。由於交易員預計，聯準會可能維持更長時間的高利率，致使這一基準殖利率過去一個月走強，債券價格滑落。

與此同時，強勁的美國經濟和勞動力市場，導致市場定價 11 月升息的可能性達三分之一，這給股市帶來了壓力。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Vincent Juvyns 表示，人們未預料到利率這麼上漲，這一來至少減緩或甚至逆轉的股市的發展。

Vital Knowledge 的 Adam Crisafulli 指出，雖然股市試圖走強，但多頭仍保持謹慎，似乎沒有追價意願。

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O"Reilly 認為，債券指標正考驗投資者，由於 10 年期債券殖利率在 4.6% 左右，對股票資產配置的決策變得相當困難。

美股前一交易日漲跌：
  • 美股道瓊指數下跌 74.15 點，或 0.22%，收 33,433.35 點。
  • 那斯達克指數上漲 88.45 點，或 0.67%，收 13,307.77 點。
  • 標普 500 指數上漲 0.34 點，或 0.01%，收 4,288.39 點。
  • 費城半導體指數上漲 14.56 點，或 0.42%，收 3,448.85 點。
今日重要總經數據：
  • 美國 8 月 JOLTS 職缺 (萬人)，預期 881.5，前值 882.7。
重要個股動態：

1. 美光科技 (MU-US)

日本經濟產業大臣西村康稔周二表示，政府已批准為美光在該工廠開發和生產儲存晶片上，提供高達 1920 億日元 (約 13 億美元) 的財政支持。

西村表示，補貼將幫助美光安裝荷蘭公司 ASML 的極紫外微影 (EUV) 設備，來製造先進的晶片，用於生成式人工智慧 (AI)、數據中心和自動駕駛上。

此外，美國參議員正安排下周組團訪問北京，希望和習近平碰面，據稱將談及美光遭調查事宜。

MU 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
MU 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2.Google (GOOGL-US

微軟執行長 Satya Nadella 周一 在美國法院出庭證稱，科技巨頭正爭奪訓練人工智慧 (AI) 所需的大量內容，但谷歌卻透過與出版商的高價獨家協議來封鎖內容。

這場為期 3 個月的審判，是美國司法部對大型科技公司提出最重大反壟斷案件。Nadella 在法院作證表示，科技巨頭建立內容庫來訓練其大型語言模型的做法，使其聯想到分銷交易的早期階段。

GOOGL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
GOOGL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. Nvidia(NVDA-US)

日媒報導，由於日元不斷貶值，繪圖晶片龍頭輝達 (Nvidia) 的最強 AI 晶片 H100 價格急劇上升，導致生成式 AI 企業的研發成本上升。

商業解決方案公司 GDEP Advance 是輝達 (NVDA-US) 的官方銷售合作夥伴，該公司 9 月份將輝達 H100 售價上調 16% 至 544 萬日元 (約 3.63 萬美元)，漲幅約為 70 萬日元

輝達預計今年會賣出超過 50 萬個高階 H100，市場則預估其 AI 晶片 H100 相關產品有望賣破 165 億美元。

NVDA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
NVDA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

 

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