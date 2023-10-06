鉅亨美股雷達：市場靜待就業報告出爐 戴爾尚未因AI熱潮提升銷量

鉅亨美股雷達：市場靜待就業報告出爐 戴爾尚未因AI熱潮提升銷量(圖:shutterstock)
鉅亨美股雷達：市場靜待就業報告出爐 戴爾尚未因AI熱潮提升銷量(圖:shutterstock)
美股重要看點：

交易員等待周五 (6 日) 的就業報告，美國股指期貨周五盤前小幅上漲。

經濟學家預計美國經濟上個月將增加 17 萬個就業崗位，低於上個月的 18.7 萬個。失業率預計降至 3.7%，低於前值 3.8% 的水準。

本周早些時候的就業數據出現一個不協調的基調：職位空缺超出預期，但 ADP 的私人就業指標弱於預期。

巴克萊私人銀行首席市場策略師 Julien Lafargue 表示，儘管這兩個數據近期變化並不同步，但低於預期的 ADP 數據，為市場帶來了希望，即 9 月非農就業人數將意外下行。「除了創造就業機會的數量外，投資者還將密切關注工資增長數據，以及它們是否證實了最近的反通膨趨勢。」

許多市場參與者希望疲軟的就業報告，能夠平息債券殖利率的升勢，債券殖利率已大幅上漲，為股市帶來壓力。本周美國 10 年期公債殖利率觸及 16 年來新高，一度升至 4.884%，目前徘徊在 4.7% 上方。

全球債券拋售正在打擊從股票到企業信貸的風險資產，原因是擔心央行將維持利率高於預期的時間。

美股前一交易日漲跌：
今日重要總經數據：
  • 美國 9 月勞動參與率，預期 62.8%，前值 62.8%
  • 美國 9 月平均每小時薪資年率，預期 4.3%，前值 4.3%。
  • 美國 9 月失業率，預期 3.7%，前值 3.8%。
  • 美國 9 月非農業就業人口變動 (萬人)，預期 17，前值 18.7。
重要個股動態：

1. 戴爾 (DELL-US)

戴爾 (DELL) 周四重申，預估長期營收年複合成長率 3% 至 4%，這讓一些預料人工智慧 (AI) 將推動銷售額大幅成長的投資人感到失望。

戴爾還預測，經調整後調整後每股獲利的長期年複合成長率目標提高至 8% 或以上，另外將在 2021 年啟動類似規模的股票回購基礎上，在回購 50 億美元股票。

不過，戴爾認為，相較支撐公司整體營收的核心 PC 業務，在人工智慧浪潮之下，目前最有前景的業務是銷售伺服器等資料中心相關設備，看好其在未來幾年成為公司的主力成長引擎。

DELL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
DELL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 惠普 (HPQ-US)

由「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)，周二賣出 310 萬股的惠普，價值 8000 萬美元，過去一個月重砍近兩成持股後，對惠普的股權占比已跌破 10%。

根據周四 (5 日) 晚間向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的申報文件，波克亞這次以每股 26.20 美元的平均價格賣出惠普股票，目前持股數約 9790 萬股，股權占比 9.9%，按周四收盤價計算，持股價值約 26 億美元。

HPQ 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
HPQ 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. Rivian(RIVN-US

電動車製造商 Rivian Automotive 周四計劃發行 15 億美元可轉換債券，令投資者大感意外。

根據 Rivian 周三晚間提交的監管文件，該公司預期第三季營收範圍介於 12.9 億美元至 13.3 億美元之間，根據 LSEG(前身為 Refinitiv) 查訪預期，大致符合華爾街預期的 13 億美元。

RIVN 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
RIVN 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

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