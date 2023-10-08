鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.55億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達9.32%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格27,934.08美元，24小時漲跌幅-0.18%；以太幣(ETH)現報價格1,629.59美元，24小時漲跌幅-0.71%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達4.55億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達1.77億美元；USDC(USDC)24小時成交量達1.19億美元。

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅9.32%；Stratis(STRAX)24小時漲幅7.41%；雪崩代幣(AVAX)24小時漲幅4.77%。

24小時跌幅：Loom Network(LOOM)24小時跌幅13.2%；STORJ(STORJ)24小時跌幅11.7%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅9.66%。

近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅50.3%；BETA(BETA)近一週漲幅23.5%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅20.1%。

近一週跌幅：Stratis(STRAX)近一週跌幅51.8%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅27.3%；Loom Network(LOOM)近一週跌幅23.6%。

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