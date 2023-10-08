鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過3.48億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達9.77%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格28,014.93美元，24小時漲跌幅+0.50%；以太幣(ETH)現報價格1,640.15美元，24小時漲跌幅-0.09%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達3.48億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達1.62億美元；USDC(USDC)24小時成交量達0.85億美元。

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅9.77%；BETA(BETA)24小時漲幅6.17%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅6.53%。

24小時跌幅：Loom Network(LOOM)24小時跌幅15.2%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅8.15%；Frontier(FRONT)24小時跌幅6.33%。

近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅50.3%；BETA(BETA)近一週漲幅23.5%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅20.1%。

近一週跌幅：Stratis(STRAX)近一週跌幅51.8%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅27.3%；Loom Network(LOOM)近一週跌幅23.6%。

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