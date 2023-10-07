鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.04億美元，Loom Network(LOOM)24小時漲幅達10.7%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格27,983.61美元，24小時漲跌幅+1.36%；以太幣(ETH)現報價格1,641.23美元，24小時漲跌幅+0.51%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.42億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.24億美元。

24小時漲幅：Loom Network(LOOM)24小時漲幅10.7%；STPT(STPT)24小時漲幅9.29%；STORJ(STORJ)24小時漲幅7.35%。

24小時跌幅：Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅15.9%；Gifto(GFT)24小時跌幅9.84%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅9.55%。

近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅37.7%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅16.5%；BETA(BETA)近一週漲幅15.5%。

近一週跌幅：Liquity(LQTY)近一週跌幅28.1%；BAKE(BAKE)近一週跌幅25.8%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅20.2%。

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