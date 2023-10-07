鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.48億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達13.5%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格27,876.76美元，24小時漲跌幅+1.18%；以太幣(ETH)現報價格1,641.61美元，24小時漲跌幅+1.14%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.48億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.56億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.51億美元。

24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅13.5%；STPT(STPT)24小時漲幅11.8%；Loom Network(LOOM)24小時漲幅8.79%。

24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅19.1%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅18.9%；BinaryX(BNX)24小時跌幅13.4%。

近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅37.7%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅16.5%；BETA(BETA)近一週漲幅15.5%。

近一週跌幅：Liquity(LQTY)近一週跌幅28.1%；BAKE(BAKE)近一週跌幅25.8%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅20.2%。

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