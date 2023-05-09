勤凱4月營收攀9個月新高 Q3被動元件景氣看旺

導電漿廠勤凱 (4760-TW) 今 (9) 日公告 4 月營收 0.93 億元，月增 19.93%，年減 9.96%，不僅創近 9 個月來新高，年減幅也收斂至個位數百分比，營運回溫態勢明顯。

副董莊淑媛表示，無論是電阻、電感與電容的客戶拉貨力道皆轉趨積極，公司為被動元件上游供應鏈，景氣領先客戶一至兩個月，預期被動產業下季可迎來旺季。

莊淑媛指出，依照歷史經驗來看，景氣擺脫底部的訊號通常是急單先來，但能見度不高，手上訂單目前也仍處於該階段，不過，急單強度已逐漸轉強，將密切觀察未來能見度拉長與否。

此外，勤凱耕耘數年的封裝銀膠 (SOT、QFN) 新產品近期獲二極體大廠認證通過，應用於車用領域，期望未來取代國外材料，以更好的材料特性協助客戶提升產品品質，目前小批量試產中，為公司跨入半導體產業重要突破的第一步。

勤凱也同時公告第一季財報，毛利率 22.01%、季增 3.73 個百分點，主要是受惠於產品組合轉佳，營益率 11.76%，較上季 6.99% 大幅改善，每股稅後純益 0.64 元，同樣呈現大幅回升。

勤凱補充，依據第一季財報，負債比率為 29.54%，較去年同期減少約 11 個百分點，顯示公司穩健經營，且整體產業消化庫存已達六季以上，庫存達健康水準，因此近期下單為積極，公司皆屬於接單後再購料生產，本身無庫存問題。

勤凱公告股利配發狀況，去年每股純益 3.08 元，配發現金股利每股 2.2 元，現金配發率 71%，6 月 14 日為除息交易日，7 月 10 日發放現金股利。