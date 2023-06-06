被動元件迎小春燕 勤凱5月營收創13個月新高 年增轉正

勤凱 (4760-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 1.02 億元，月增 10.3%，年增率 2.2%，累計前 5 月營收 3.99 億元，年減 17.95%；在被動元件急單挹注下，勤凱 5 月營收不僅創下 13 個月新高，且年增率也翻正，為被動景氣迎來的第一隻「小春燕」。

董事長曾聰乙說，被動元件產業經過長達六至八季的調整，客戶庫存普遍已至健康水位，近期準備進入傳統電子旺季，拉貨確實較積極，且因公司是被動元件上游，對於景氣屬於領先指標，這波小回溫固然可喜，但須持續觀察未來能見度。

近期外資報告認為，被動景氣已在底部，準備翻轉向上。曾聰乙認為，被動產品終端多應用在消費型電子，中國 618 促銷期間，3C 產品類成交金額較去年成長，接下來則有蘋果 WWDC 新品發表。要先確認消費電子買氣要翻揚，被動元件才能真正展開營運行情，而 5G、車用等利基型產品可望先行。

勤凱今年股東會營業報告書，提及綠能產業是全球未來趨勢，公司的太陽能背銀導電漿為電池模組的關鍵材料，預期今年對客戶的市占率將持續增加，特別是再生能源將成為台灣電力發展主力，推升需求大幅成長。

勤凱將在本月 14 日進行股東會，同日進行除息，每股除息 2.1985 元，預定 7 月 10 日發放現金股利。