勤凱Q2營收2.97億元 Q3可望再走揚

勤凱 (4760-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 1.02 億元，月減 0.75%，年增 1.69%，中斷今年以來月月走高的紀錄，主要為其中一家銀粉供應商設備罕見故障，致使原料供應不及導致出貨不順，約有十分之一的營收將遞延至 7 至 8 月，目前已修復完畢仍需時間消化先前的訂單。展望第三季，受惠手機與車用訂單回升、客戶端市占率逐步提升，營運可溫和成長。

勤凱第二季營收 2.97 億元，季增 45.7%，年減 2.1%，累計上半年營收 5.01 億元，年減 14.6%。產品組合方面，第二季被動元件出貨佔逾 9 成，且因產量增加，有助毛利率改善，上半年營收整體呈現月月高，走出谷底態勢明朗。

副董莊淑媛表示，觀察訂單狀況，發現下游客戶有調高安全庫存的跡象，顯示對景氣信心有所回升，惟訂單能見度仍不長。不過，客戶對於手機、車用拉貨轉趨積極，第三季營運展望正向。

莊淑媛解釋，銀漿產品單價高，不過供應商生產設備突然故障，所幸及時修復完畢，未對客戶造成明顯衝擊。但設備重新啟動需要試車、校準、品管等程序，再加上消化之前的訂單，供應仍有不足，因此對營收造成些許影響。經過與客戶充分溝通，部分訂單將會遞延交貨，但仍盡全力供應。

勤凱發行的第一次可轉換公司債 (CB)，將在 8 月底到期，轉換價格為 66.4 元。目前已經轉換 1311 張，僅剩 189 張未轉換，轉換率達 88%。另外，因激勵員工並吸引公司需專業人才，董事會通過 600 張無償限制型股票已獲主管機關核准，發行條件為整年度基本每股盈餘達 7 元 (含) 以上，希望藉此激勵員工達成績效目標，努力創造最大的股東價值。