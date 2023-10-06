聯電Q3營收季增1.3% 世界先進成長7% 均優預期

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、世界先進(5347-TW) 今(6)日同步公告 9 月營收，聯電為 190.52 億元，月增 0.53%，世界先進為 34.44 億元，月減 2.06%；第三季營收方面，聯電季增 1.37%、世界先進季增幅則達 7.13%，均優於預期。

聯電 9 月營收 190.52 億元，月增 0.53%，年減 24.45%；第三季營收 570.68 億元，季增 1.37%，年減 24.3%；前三季累計營收 1675.74 億元，年減 20.53%，均創同期次高。

聯電源預估，第三季晶圓出貨量將下滑 3-4%，產品 ASP 將成長 2%，產能利用率恐降至 64-66%，且由於電價、原物料及人力等成本增加，將稀釋毛利率 1-3 個百分點。不過，聯電第三季營收出爐，略優於預期，法人預期，是受惠新台幣匯率貶值助攻。

聯電將於 10 月 25 日召開第三季法說會，美系外資指出，經過一年多庫存調整，加上匯兌收益利多，聯電第三季獲利可望提升，預計產能利用率將在第四季觸底，明年第一季估回升至 67-69%。

世界先進 9 月營收 34.44 億元，月減 2.06%，年減 6.75%，為 3 個月新低；第三季營收 105.57 億元，季增 7.13%，年減 20.79%；前三季累計營收 285.98 億元，年減 32.1%。

世界先進原先預期，由於客戶對下半年晶圓備貨偏保守，第三季晶圓出貨量估季增 4-6%，產品平均售價持平；受成本增加影響，毛利率將由上季的 30%，降至 25-27%，約下滑 4 個百分點。