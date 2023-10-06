台積電9月營收1804億元 Q3季增13%飛越財測

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (6) 日公告 9 月營收 1804.3 億元，月減 4.4%，年減 13.4%；第三季營收 5467.32 億元，隨著蘋果新機備貨啟動，3 奈米出貨動能強勁，帶動營收季增 13.7%，年減 10.83%，為近 3 季高點，優於財測預期；前 9 月累計營收 1 兆 5362.07 億元，年減 6.2%。

台積電預估，第三季營收為 167-175 億美元，季增 6.5-11.6%，以中間值估約季增 9.05%，以 1 美元兌換新台幣 30.8 元計算，營收估達 5143.6-5390 億元，相當於季增 6.97-12.1%，受惠新台幣升值挹注，營收出爐優於財測預期。

台積電法說前夕，外資相繼發布報告暖身，樂觀派共識「不會下修全年財測」，並看好短線利多包括有利的匯兌因素、智慧型手機急單等，紛紛調升目標價。

美系外資更指出，新台幣兌美元匯率第三季進一步走貶，提供台積電毛利率良好的緩衝，估第三季毛利率、營益率將分別達 53.5%、40.3％，雙雙比財測高出 1 個百分點左右。

台積電將於 10 月 19 日召開法說會，除本季財測外，市場聚焦對半導體產業市況展望、3 奈米接單狀況、先進封裝擴產進度、資本支出，及 AI 市場展望等。