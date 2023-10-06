〈台股盤後〉台積電、鴻海領軍延續反彈 漲67點收16520點站回月線

台股今 (6) 日在台積電、鴻海領漲下，延續昨日反彈，上漲 67.05 點或 0.41%，收 16520.57 點，收復月線，週 K 線連 2 紅，不過，由於國慶連假前交投清淡，成交量降至 2176 億元。

不過，櫃買指數跟加權指數不同調，下跌 0.06 點或 0.03%，收 215.95 點，成交金額 612 億元。

權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 上漲 4 元或 0.8%，來到 532 元，鴻海 (2317-TW)9 月營收月增 6 成，加上傳出輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳將出席鴻海科技日，今日上漲近 2%，收 105.5 元，重返月線之上。

其餘電子指標方面，廣達漲 2%、緯創漲、奇鋐、智邦均漲逾 1%，大聯大、華邦電漲逾 2%，聯強、微星、群光等同步走揚。高價股中，世芯 - KY、緯穎漲逾 2.4%。

不過，大立光、旭隼跌 1%，祥碩、材料 - KY、川湖跌 2-3%，另外，南電跌 3%、文曄、聯詠、健測、健鼎等跌 2%，面板雙虎群創也跌 2%、友達同步收黑，光寶科、日月光投控、台光電、嘉澤、仁寶、京元電子、國巨等均收跌。

金融及傳產也各有表態，上海商銀、永豐金漲逾 2%、臺企銀、合庫金、第一金、華南金、國泰金、元大金均漲逾 1%，華新漲 2.6%、潤泰新漲 1.9%，亞泥、南亞等同步收漲。