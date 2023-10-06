搶搭AI投資熱潮 投信推概念股ETF吸金

AI 股成為投資熱門標的，投信法人指出，預估未來三年投資金額將翻倍增長，預期 2050 年將增加至 2000 億美元，看好 AI 趨勢投信也搶推相關投資標的，搶搭投資熱潮，野村投信近期推出主打 AI 概念股 ETF。

野村投信指出，AI 族群在歷經修正後有望出現強勁反彈，從基本面而言，AI 投資將在未來幾年快速增長，AI 對算力要求刺激 GPU 需求量，Nvidia 晶片仍供不應求，在硬體上，因庫存趨近於正常水位後續關注需求端動能，隨消費者持續增加雲端服務支出，加上 AI 的應用，支撐軟體產業表現。

看好 AI 的投資潛力，野村投信宣布推出創新科技 ETF，挑選上市櫃 FactSet 創新科技 50 指數、台灣電子指數、台灣 50 指數、台灣加權指數等四大指數的單年度累積報酬表現。

根據統計 2019 年到 2022 年，以及 2023 年 8 月以來共 5 個年度，除了 2022 年以外，其餘 4 個年度都是漲幅大於 20% 的多頭年，在這些年度中又以 00935 的追蹤指數皆表現最佳，且表現遠優於其餘主要指數，甚至相比於台灣電子指數，領先幅度超過 10%，展現創新科技多頭時的爆發力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，生成式 AI 可望成為下一波提升全球生產力的關鍵因素，包括透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式 AI 產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，AI Server 已於 9 月開始出貨，顯然 AI Server 已成為大趨勢，而製造業也有機會在年底前重新迎接新一波庫存回補週期，雖然短期盤勢可能受美債殖利率攀升和美元指數上揚影響，出現震盪走勢。

但就基本面來說，台股第 4 季獲利年增率轉正預期不變，同時預估中國刺激政策效果可望逐步展現，2024 年企業獲利年增率有機會擴大，並支撐台股重回長多格局。

