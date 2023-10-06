英國房價連續第六個月下跌 較去年同期降4.7%

英國最大抵押貸款機構 Halifax 表示，9 月份英國房價連續第六個月下跌，但房地產市場的低迷狀況已見緩解跡象。

Halifax 周五 (6 日) 公布數據顯示，英國 9 月房屋平均價格較 8 月下降 0.4%，至 27 萬 8601 英鎊 (33 萬 9150 美元)，價格比去年同期下降 4.7%。

相較之下，Nationwide Building Society 公布的數據是 9 月房價維持不變，不過，Halifax 的月跌幅度還是遠低於 8 月份的 1.8%。

兩家機構均表示，近期抵押貸款利率的下降，讓人們有理由相信房地產市場正在走向更加穩定。

Halifax 抵押貸款總監 Kim Kinnaird 表示，隨著基本利率現在可能達到或接近峰值，固定利率房貸從近期高點回落。薪資成長也依然強勁，這有助於提高負擔能力。房價與收入之比，目前處於 2020 年 6 月以來的最低水準。

Halifax 指出，由於薪資上漲和房價下跌，房價與收入之比目前為 6.2，而 8 月為 6.3。

數據顥示，英國所有國家和英國九個地區的房價均出現下滑，其中英格蘭南部降幅最大，該地區的平均房價在過去一年下跌 5.7%。 北愛爾蘭目前的房價最具彈性。

儘管倫敦的住宅物業在過去一年中小幅下跌 4.8%，但它仍然是英國買房最昂貴的地方，平均價格為 52 萬 5678 英鎊。