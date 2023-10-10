是方裸機雲服務將上線 涵蓋地區擴增10倍

是方電訊 (6561-TW) 為加速拓展國際雲服務市場，與國際合作夥伴打造的全球 Bare Metal(裸機) 雲服務預計本月上線，服務範圍將從目前 4、5 個國家，一舉擴充至 40 個，加上屬於租賃服務，有助守穩毛利率表現。

Bare Metal(裸機) 雲服務為雲服務的租賃平台，當企業需要到特定區域市場時，相較於過往需要特地飛去建置網路，透過是方 Bare Metal 可以直接連置當地網路，並建置伺服器、運算、雲服務等。

總經理劉耀元補充，目前許多公有雲有類似的服務，不過僅提供城市較發達的地方，而與國際夥伴打造的全球 Bare Metal(裸機) 雲服務，範圍涵蓋超過 40 個國家、60 個城市，其中亞洲地區涵蓋日、韓、新加坡、越南、泰國、印尼及印度等 12 個合作國家。

此外，隨著墨西哥、巴西等南美市場蓬勃發展，在其他公有雲業者尚未進軍前，是方即可透過 Bare Metal(裸機) 雲服務滿足企業需求，且享有更高階的雲端應用服務效能和網路安全性。

是方三大事業中，雲端業務營收比重已攀升至 16%，期望隨著雲端需求增加以及 Bare Metal(裸機) 雲服務挹注下，雲端業務營收比重攀升至 20% 以上。

是方 9 月營收 2.74 億元，月減 0.46%、年增 6.59%；第三季營收 8.22 億元，季增 3.8%、年增 7.3%；累計前 9 月營收 24.18 億元，年增 6%。