〈是方專訪〉國際佈局持續擴大 海纜頻寬提升至800G

是方 (6561-TW) 繼與美國五大尖牙股成為策略夥伴後，下一步將拓展東南亞市場，隨著網路服務擴大，國際海纜頻寬將從去年的 600G，下半年將擴增至 800G。

總經理劉耀元表示，是方的服務涵蓋 IDC 機房、網路、雲端，以台灣為基地向國內外提供服務，其中就是透過海纜延伸至東北亞、東南亞等。

是方近年積極響應政府新南向政策，推動「東協大聯盟合作計畫」，與當地電信龍頭廠建立策略聯盟，以及與東協各國網路進行串接。

2019 年是方國際海纜頻寬約 200G，隨著營運規模壯大，去年已經提升至 600G，今年初訂定擴充台灣對外國際寬頻計畫，上半年將增至 700G，下半年更要達到 800G，明年有望再成長。

董事長吳彥宏提到，儘管已經著手規劃取得國際海纜業者執照，不過海纜投資金額龐大，必須抱持「實事求是」的態度，因此向國際電信、海纜業者租用纜線與頻寬，用聯合營運方式確保用戶資料傳輸的順暢度與可靠性。

再者，台商除了在中國佈局產盟外，近年因應國際情勢，也陸續到東南亞設立生產據點，是方也看準商機、搶攻布局，爭取更多網路服務商機。

值得一提的是，是方旗下台北網際網路交換中心 (TPIX) 擁有超過 110 家連線客戶，而且加入的網路業者與雲端服務商持續增加當中，今年將擠進全球網際網路交換中心百大排名。

吳彥宏期許，除了搶進全球網際網路交換中心百大排名外，長期目標是成為亞洲最大電信樞紐，儘管人口、歷史定位不及日本與香港，但期望靠著地理位置與國際布局達到目標。