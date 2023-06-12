〈是方專訪〉囊括多家國際雲端大客戶 執行力成重要關鍵

今年第九屆公司治理評鑑名列前 5% 的公司總計有 37 家，是方 (6561-TW) 為新進榜的公司之一，董事長吳彥宏認為，公司能挺進前 5% 的關鍵在於執行力與溝通，加上與國際雲端企業成為策略夥伴後，公司在營運成長同時，期望也有不同面向可以展現公司價值。

吳彥宏笑說自己屬於任務型的人，非常喜歡追求，一旦有任務指標會盡全力去完成，在此氛圍下，也容易與公司管理階層達到共識，進一步成為企業文化。

事實上，是方過去在公司治理評鑑中已是前段班資優生，但不安於現狀，展現執行力，一舉跳升兩級挺進第一級的前 5％。

總經理劉耀元認為，企業經營除了呈現亮麗的財務面外，公司在成長時期也需要不同面向來展現公司價值，而公司治理評鑑就是很好的工具，其涵蓋公司的軟、硬實力。

公司治理評鑑涵蓋四大面向，包括對股東交代、完成董事會要求、永續發展以及資訊透明化，劉耀元表示，公司各個面向都有顧到，因此透過公司治理評鑑來自我要求，同時也能成為頗具水準的公司。

是方從成立初期就開始展現執行力，儘管 2000 年投資 IDC 機房面臨網路泡沫危機、營運陷入虧損，不過隨著中華電 (2412-TW) 入股、富爸爸撐腰下，挺過最艱難的營運時期，財務逐漸好轉。

是方以「電信中立」為定位，加上台灣地理位置優勢，也是網路中心，成為所有私有海纜業者的匯聚地。其中，首個國際級客戶 Google 進駐後，吸引其他國際客戶目光，陸續與 Oracle 甲骨文、IBM、Ｍicrosoft 等成為策略夥伴。

自導入相關雲服務後，在國際客戶光環加乘下，是方儼然成為國際雲市集，且持續擴增當中。