香港股市早盤勁揚2% 融創中國大漲4%

香港恒生指數周五（6 日）早盤漲幅擴大至 2%，融創中國 (01918-HK) 股價也大漲逾 4%，利多是香港法院批准公司境外債重整。

颱風不休市是帶動港股走高的利多之一。今年以來，颱風迫使香港股市多個交易日暫停交易，知情人士透露，香港政府希望金融市場在颱風來襲時期間能照常運作，已指示一個工作組在數周內提交一份可行計畫。

據《彭博》周四報導，消息人士表示，香港財政司司長陳茂波的辦公室最近為這個工作組設定時間表。該工作組由港交所、監管機關及金融機構組成。

知情人士說，上月颱風和暴雨導致市場連續兩個周五暫停交易，導致這個問題變得更加緊迫。颱風每年通常會侵襲香港六次，時間落在 6 月至 10 月。

據《上海證券報》報導，港交所對此在周四表示，一直致力提升香港市場的吸引力，目前正積極與香港政府和監管機關研究市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。確保人員安全仍是港交所最重要的考慮因素。如有最新進展，港交所將適時公布。

香港引進重點企業辦公室周三與首批 20 家在港落戶或擴充業務的重點企業舉行簽字儀式，參與業者包括華為、京東、聯想、美團等，八成為中國企業。這些重點企業來自生命健康科技、人工智慧與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技策略產業，大部分會在港設立研發中心或區域業務總部。

此外，融創中國在周四晚間發布公告，表示香港法院當天召開聆訊，批准其境外債務重整計畫，意味著融創中國成為首家掃除債務重整障礙的香港上市中國建商。

事實上，市場已經反應這項利多，融創中國股價周四收盤大漲 6.31%，總市值達到 119.3 億港元。