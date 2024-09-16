〈美股早盤〉聯準會決議前投資人觀望 主要指數漲跌互見

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-16 21:42

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投資者等待聯準會本周的政策會議，預計官員將在會議上自 2020 年以來首次降息，不過對於降息幅度為 25 或 50 基點，分析師存在分歧。

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一些分析顯示新 iPhone 的需求疲軟。美國銀行和摩根大通等公司的分析師指出，依出貨時間推斷，可能顯示人們對 iPhone 16 Pro 機型的需求比去年有所減少。

川普的特勤人員周日在佛羅裡達州西棕櫚灘的高爾夫球場，向一名揮舞突擊步槍的男子開槍，聯邦調查局稱這顯然是一次暗殺企圖。

在亞洲，一系列糟糕的中國數據，讓交易員懷疑當局是否會採取強有力的刺激措施，來支撐經濟。中國 8 月工廠產出、消費和投資均放緩超過預期，失業率意外觸及六個月高點。

大宗商品方面，隨著市場等待聯準會寬鬆政策，金價升至歷史新高。

截至台北時間周一 21 時許：

道瓊指數上漲 221.46 點或 0.53%，暫報 41615.24 點

那斯達克下跌 120.9 點或 0.68%，暫報 17563.07 點

標普 500 下跌 2.08 點或 0.04%，暫報 5623.94 點

費半下跌 88.17 點或 1.77%，暫報 4892.35 點

台積電 ADR 下跌 2.39% 至每股 168.37 美元

十年期美債殖利率下跌 3 個基點，至 3.62%

紐約輕原油上漲 2.23%，至每桶 70.18 美元

布蘭特原油上漲 1.93%，至每桶 72.99 美元

黃金上漲 0.31%，至每盎司 2584.48 美元

美元指數下跌 0.43%，至 100.69

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.60%，報 214.50 美元

天風國際證券分析師郭明錤最新報告中，預估 iphone 16 系列首週末預購量約 3,700 萬支，較去年 iPhone15 系列衰退 12.7%，主要是因 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的需求不如預期，而 Pro 系列的 Apple Intelligence 無法隨 iPhone 16 同步上市，加上中國市場競爭激烈，是導致 Pro 系列需求疲軟的關鍵原因。

郭明錤指出，iPhone 16 Pro 首週預購銷量年減 27%，而 Pro Max 則年減 16%，這兩款旗艦機型的疲軟表現直接導致了整體銷量的下滑。

英特爾 (INTC-US) 上漲 1.55%，報 19.97 美元

盤前媒體引述消息人士報導，英特爾與美國政府達成具有約束力協議後，已正式獲得高達 35 億美元聯邦補貼的資格，資金將用於為為五角大樓生產晶片，建立用於軍用及情報的先進晶片生產設施。

美光科技 (MU-US) 下跌 5.12%，報 86.55 美元

摩根士丹利股票分析師下調了美光科技股票的價格目標，同時維持對這家記憶體晶片製造商的「中性」評級。

報告推出之際，這家華爾街公司對美光 2025 財年每股收益 (EPS) 的預期比共識低 30%，認為，它並沒有解決這一問題市場大宗商品供過於求的根本問題。

華爾街分析：

BMO Capital 首席投資策略師 Brian Belski 表示，在首次降息能夠維持經濟擴張的周期中，股市通常會出現強勁上漲。

他在報告中指出，「只要經濟沒有出現任何問題，美國股市仍將堅定地處於牛市之中，但在首次降息之前，過去一年的表現非常強勁，但未來的漲幅相對於歷史正常水準可能會更為溫和。」