促銷傷獲利+北美批發銷售疲軟 Levi's二度下修全年展望

因實施大規模促銷活動，再加上北美批發通路銷售下滑，美國牛仔褲品牌 Levi Strauss & Co(LEVI-US) 第三季未達銷售預期，並二度下修全年展望，消息一度拖累盤後股價挫跌 5%。

美國消費者支出疲軟對梅西百貨 (M-US)、Nordstrom(JWN-US) 等百貨業者造成打擊，高物價和利率攀升擠壓民眾的荷包支出，進而削弱對牛仔褲、上衣和工裝褲的需求。

Levi"s 正受整體批發業務銷售疲軟的情況所擾，尤其是在面向中產階級消費者的北美地區。即使直接面向消費者的業務收入 (客群多半較為富裕) 成長 12%，該公司上季美洲業務收入仍下滑 5%。

作為刺激銷量的代價，Levi 調降向梅西百貨、Nordstrom 等批發零售業者販售的牛仔褲價格，使毛利率遭受打擊。該公司 Q3 調整後毛利率下滑 130 個基點至 55.6%。

財務長 Harmit Singh 表示，考量到整體環境存在不確定性，公司對第四季的前景抱持謹慎態度。

分析師指出，若批發通路銷售持續惡化，Levi"s 恐被迫加強促銷力道並且降價，屆時將進一步打壓毛利率。

展望 2023 會計年度，Levi"s 預估營收成長率將持平在 1%，遜於先前預期的 1.5% 至 2.5%。調整後每股淨利 (EPS) 料維持在先前預估的 1.10 美元至 1.20 美元範圍低端，分析師平均預期為 1.12 美元。