渣打預估聯準會升息時程延後 美元指數回落至103.6區間震盪

美國上修經濟成長，彈性的經濟代表聯準會降息時程延後，渣打銀行認為，美元將維持高檔震盪，預期未來 3 個月美元指數將落在 103.6 區間震盪。

渣打銀行財富管理團隊今 (5) 日舉行第 4 季投資展望記者會。渣打銀行財富管理處投資策略部負責人劉家豪說，多數國家大多下修對於 2024 年的經濟成長展望，反觀美國則是少數上調經濟展望的國家，而這也限縮美元下行空間，預期美元將維持高檔震盪，美元指數將在 103.6 區間震盪。

劉家豪指出，預計未來 3 個月美國 10 年期公債殖利率維持在 4% 以上，但隨著明 (2024) 年經濟放緩風險升溫，研判在未來 12 個月美國 10 年期公債的殖利率可能跌破 4%，預期將降至 3.25%~3.5%。

劉家豪進一步指出，預期隨著美國聯準會升息接近尾聲，焦點轉向經濟衰退風險，金價在上半年一波上漲後走勢趨緩，預估未來 12 個月目標價可能落在每盎司 2010 美元。

在油價部分，產油國組織及盟友供應緊張的背景下，預估未來 3 個月的油價維持溫和看漲西德州中級原油每桶價格落在 90 美元，預估未來 12 個月油價將回落至每桶 75 美元。中國經濟走向仍然是一個關鍵的搖擺因素。

在日元部分，劉家豪認為，目前日本央行的態度並不急著推動貨幣政策正常化，預估美元兌日圓 3 個月和 12 個的目標分別上調至 145 和 135。

至於澳幣、加幣和紐幣等商品貨幣，預期在未來幾個月將進入橫盤整理，以中長期而言，商品貨幣兌美元可能小幅攀升；中國央行近期的寬鬆政策導致美中利差擴大，預期美元兌離岸人民幣短期內將升至 7.30 上方，未來 12 個月維持在 7.10 偏弱格局。