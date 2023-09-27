前標普信評主席：美國當前經濟比2011年降評時更脆弱

標準普爾主權評等委員會前主席表示，與 2011 年調降主權信用評等時相比，美國現在的處境更為弱勢。

除非華盛頓國會能在 10 月 1 日截止日期之前通過一項支出法案，否則這個世界最大經濟體將再次面臨政府關閉。

眾議院議長麥卡錫無法承受在眾議院共和黨同僚中失去超過 4 票的後果，但他也面臨著黨團內極右翼成員的抵制，要求進一步削減支出。

穆迪本周稍早警告，政府關門將損害美國的信用評等。惠譽在 8 月將美國長期主權信用評級調降一級，原因是最近因提高債務上限而引發的政治僵局。

早在 2011 年，標準普爾就將美國長期信用評級從代表「無風險」評級的 AAA 調降至 AA+，理由是華盛頓再次發生債務上限爭論後出現政治兩​​極分化。

2011 年美國信評被調降時的標準普爾全球評級公司主權評級委員會前主席錢伯斯表示，政府很可能會關門，整個事件是「治理無力的跡象」。

這也正是導致標準普爾 2011 年降評的原因素。錢伯斯表示，美國現在的財政狀況比當時更弱，「目前，包括聯邦和地方政府的總和赤字超過 GDP 的 7%，政府債務占 GDP 的 120%。2011 年當時，我們預測可能會達到 GDP 的 100%。但政府卻嘲笑我們過於危言聳聽。」

眾議院議長麥卡錫需要幾乎所有共和黨同事的支持，但由 49 名成員組成的「自由核心小組」要求更嚴格的國內支出削減來拖延預算談判。

麥卡錫可能會尋求民主黨的幫助，以獲得必要的票數以避免政府關門，但共和黨強硬派已經討論，如果達成這樣的妥協，就將罷免他的議長職務。

今年 5 月，白宮與共和黨反對派就提高美國債務上限問題陷入僵局，再次將美國推向債務違約邊緣，隨後美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫在最後一刻達成協議。

惠譽在 8 月的降評報告中指出，「預計未來三年的財政狀況將惡化」，並且由於「反覆复的債務限制政治僵局和最後一刻的解決方案」，政府治理能力將受到侵蝕。

然而，許多大銀行老闆和經濟學家認為信評被降級幾乎無關緊要。