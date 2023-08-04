〈文曄法說〉AI伺服器Q3業績大增6成 Q4營收轉年成長

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (4) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，目前感受到 AI 伺服器需求相當強勁，在客戶需求推動下，本季相關業績將大增超過 6 成，整體第三季營收估明顯季增、且與去年同期相當或略減，並看好第四季營收就可轉為年增長。

文曄預估，以美元兌新台幣 31.1 元推算，第三季營收 1400-1500 億元，季增 17-25%，年減 3-10%，毛利率 3.2-3.4%，因產品組合變化，略低於上季、優於去年同期，營益率 1.65-1.85%，稅後純益 11.42-14.08 億元，每股稅後純益 1.29-1.59 元。

鄭文宗表示，產業最辛苦的日子正慢慢走過，研調機構 Gartner 也預估半導體產業 2024 年將恢復成長動能，文曄也將持續提升市占率，若以應用區分，目前四大新興應用包括車用、工控、通訊與資料中心 / 伺服器，第二季合計營收比重達 52%，占比已經超過一半，預期未來數年營收比重將不斷提升。

細分四大新興應用，鄭文宗表示，汽車電子第三季將維持成長，季增約 7-9%，工控則因客戶持續進行庫存調整，持續季減 10%，通訊則因基期較低，第三季估增 14-16%。

資料中心方面，鄭文宗坦言，第二季因大型 CSP 下修訂單，相關業績下滑 23%，但第三季在 AI 強力帶動下，在 AI 伺服器領域業績會季增超過 6 成，公司布局的領域包括高速傳輸介面、交換器、ASIC 與電源，相關解決方案都會呈現大幅成長。

全年來看，鄭文宗認為，文曄今年營收約莫年減 4-6%，可望優於同業表現，其中，汽車、資料中心將是今年主要成長動能，年增分別達雙位數、40%，其餘應用則呈現衰退。