〈2023百貨周慶〉新光三越打造購物樂園 8大攻略總整理

百貨龍頭新光三越首波周年慶將於 10 月 5 日起全台 6 大店熱烈登場，新光三越也整理出 8 大攻略，目標打造成全台最齊全最潮的周年慶購物樂園。

新光三越首波周年慶由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店開場，為迎接廣大消費者，今年聯手 6000 家合作夥伴打造最強回饋陣容，並提出最好玩好買的多重購物攻略。

(1) 擴大回饋規模！線上線下會員獨享滿仟送仟點、滿萬送萬點

新光三越說明，今年化妝品單筆滿 2,000 送 2,000 點 skm points；全館累計 5,000 送 5,000 點 skm points；名品 / 大家電 / 法雅客 / [i]Store 單筆滿 1 萬送 5,000 點 skm points，而首七日 skm pay 還有限定─名品 / 大家電 / 法雅客 / [i]Store 單筆刷 1 萬送 1 萬點 skm points。

(2)skm points 最強點數生活圈！扣點換寶可夢、Dyson 再抽巴黎機票

新光三越今年聯手寶可夢，推出首度登台的日式和風好夢生活集點送，還有 Dyson 六大精品家電扣點數用市價 81 折起入手、扣點換美妝經典組、潮流趨勢單品、Apple 系列夯品，以及美食箱購等千項產品。

同時，隨著 2024 巴黎奧運到來，新光三越也規劃，會員扣 100 點抽法國巴黎來回機票。

(3) 新光三越聯手寶可夢打造地表最強周年慶

瞄準廣大寶可夢鐵粉，新光三越於周年慶期間，將於全台各分店更將舉辦 12 場寶可夢見面會。

(4) 百貨界美妝霸主！14 大夯品首日不限量、4 大首賣

新光三越為滿足消費者多元的購物需求，首度聯手 ESTEE LAUDER、HR 赫蓮娜、LAMER、LANCOME、SK-II 等 14 大美妝品牌推出首日不限量熱銷排隊夯品，更祭出 4 大首賣新品，包括 BOBBI BROWN 流雲防水眼影筆組、L"OCCITANE 櫻花大容量護手霜和歡聚乳油木碧綠大全套、Clé de Peau Beauté 璀璨繆思系列幻妍餅。

(5)9 大智慧家電、6 大 3C 最新機款 趁滿萬送萬點回饋入手

新光三越針對時下最夯的兩大居家趨勢－輕奢小宅和智慧家居，嚴選 9 大必買夯品，包括 4K 電視、Dyson 首款乾濕全能洗地吸塵器、Apple 新機、ASUS ROG 電競掌機等。

(6) 秋冬時尚關鍵字：靜奢風 Quiet Luxury、美拉德風 Maillard Style、高爾夫運動風

盤點秋冬時尚三大關鍵字，今年秋冬掀起一股低調奢華「靜奢風」，以中性色彩、俐落剪裁的低調質感，回歸設計上的精湛工藝與細節，打造出安靜不張揚的高級感。

另一方面，越來越多年輕族群、女性客群加入高爾夫球運動行列，新光三越前三季全台高爾夫品牌業績大增 30%。

(7) 百貨最狂超級品牌日 聯手 30 大重量級品牌、150 款明星商品天天開搶

新光三越超級品牌日將聯手 COACH、LOEWE、LONCHAMP、ESTEE LAUDER、LANCOME、SKII、[i]Store、法雅客、小米等 30 大重量級品牌，推出超過 150 個明星商品，10 月 5 日起連續 14 天於首波六店、APP 精選優惠、電商平台 skm onlin 線上線下同步開搶。

其中，TORY BURCH、BEAMS、Brooks Brothers、VICTORINOX 四大品牌是首度加入超級品牌日陣容。

(8) 全台引進超過 360 家新櫃、快閃店 打造周年慶購物朝聖地

新光三越今年全台共引進超過 360 家新櫃、快閃店，包括台中中港店打造最完整精品形象大店－完整概念大店 CELINE、全台最新概念店 BALENCIAGA、全台唯一獨立男裝店 LOEWE 等，並更導入精品彩妝 VALENTINO BEAUTY、法國頂奢香氛 Kilian、Frédéric Malle 以及 CASTELBAJAC、and per se、FAIR LIAR 等五家高爾夫品牌。

而桃園站前店引進摩納哥輕奢珠寶 APM MONACO、個性英倫風代表 Allsaints、社群討論度最高的 SABON、質感生活品牌 10/10 APOTHECARY 等，台南中山店引進潮流服飾 CHAMPION、CACO、NAVY、le coq sportif、DEUS 等。