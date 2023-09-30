〈觀察〉雙北新商場陸續開 商圈興衰將見結構性變化？

近來雙北市商場話題不斷，新店裕隆城 9 月 28 日正式開幕，新光三越在台北市東區的全新力作 DIAMOND TOWERS 也預計於 9 月底試營運，新商場勢必有活絡商圈的效應，不過，也有業者坦言，部分來客略受影響，未來是否造成商圈人潮的結構性移轉，尚有待觀察。

新店裕隆城試營運一周，期間湧進大量人潮和車潮，造成附近交通大打結，據裕隆城統計，目前平日來客約 2-3 萬人，假日來客更達 7-8 萬人。

事實上，新店地區少見大型購物中心，為量販店和既有的京站小碧潭店，且主要提供餐飲服務，此次新店裕隆城開出，不僅一躍成新北市最大的購物中心，也是誠品在亞洲最大的旗艦店，引發消費者的高度關注。

不過，附近商圈似乎開始見到人潮位移的現象，位於中和區的環球購物中心不諱言，目前看到是來客「有點影響」，「新商場一定有新商場的蜜月期，但蜜月期過後，就要看各家業者如何加強深化會員的經營」。

環球購物中心大本營中和店的主要客群是中和、板橋、土城等地的家庭客，來自新店的客群占不到 10%。

有百貨業者指出，過往不少新店民眾在假日會前往鄰近的信義區，隨著今年底信義誠品將吹熄燈號，來自新店地區的周邊客源是否直接轉至裕隆城，有待觀察。

除了裕隆城開出可能影響雙北商圈的來客變化，新光三越睽違 10 年新開出的「DIAMOND TOWERS」，首度插旗台北東區，同樣受到各界注意。

「DIAMOND TOWERS」雖是新光三越旗下最小的店點，目標客單價卻是全台新光最高，一開出即提供至少 3 分之 1 的東區獨家商品，定位「台北最時髦的社交中心」；新光三越總經理吳昕陽表示，「不少品牌為了新光三越提出許多獨家商品」。

吳昕陽看好，可與深耕東區多年的同業遠東 SOGO 聯手促進商圈繁榮，彼此間非競爭關係，反而可望帶進更多人潮，就像各大百貨插旗信義區的正面發展。

然而，不同於裕隆新店城距離鄰近的信義區或是中和環球購物中心，最快尚需要 20 分鐘的車程，北市東區商圈到信義區、南西商圈除了僅需約 10 分鐘的車程，更可搭捷運快速直達。

因此，未來是否因雙北的各大商場陸續開出，導致商圈興衰出現結構性的變化，密切留意。