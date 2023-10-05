美股重點新聞摘要2023年10月05日

今日操盤前瞻

美國 8 月貿易收支、9 月挑戰者企業裁員人數

美國上周失業金請領數據

美商務部長：盼今秋發放 390 億美元第一批晶片補助資金

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三 (4 日) 透露，希望商務部在今年秋天發放「晶片法案」中 390 億美元的第一批半導體製造補貼資金。閱讀全文...

麥卡錫下台加劇關門危機 惠譽：已納入考量 不影響美債信評

信評機構惠譽 (Fitch) 周三 (4 日) 表示，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 遭到罷免後，意味著聯邦政府今年稍晚可能再度面臨停擺困境，但鑑於 8 月調降美國債信評等時，就已經考量到「治理惡化」的情況，因此就算政府之後關門，也不會對美國信評產生影響。閱讀全文...

Google Pixel 8 手機等新品齊發 與蘋果較勁意味濃厚

Alphabet 旗下 Google 周三 (4 日) 推出一系列新產品，包括 Pixel 8 系列手機、Pixel Watch 2 智慧手錶，還有升級版且有新色款的 Pixel Buds Pro。值得注意的是，兩款新手機搭載 Google 最新的行動裝置處理器 Tensor G3，該款晶片強調在人工智慧 (AI) 的應用。閱讀全文...

庫克拋售蘋果股票 規模 2 年多來最大

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，蘋果執行長庫克拋售 51 萬 1000 股蘋果股票，稅後收入達 4,100 萬美元，為 2 年多以來的最大規模拋售。閱讀全文...

美國 9 月 ISM 非製造業指數降至 53.6 服務業溫和放緩

美國 ISM 周三（4 日）公布的最新數據顯示，9 月服務業活動放緩，因為新訂單指數降至 9 個月低點，不過服務業擴張速度與第三季經濟穩健成長的預期保持一致。具體來看，美國 9 月 ISM 非製造業指數降至 53.6，符合市場預期，但低於 8 月前值 54.5。閱讀全文...